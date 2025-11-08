La Selección Mexicana Sub 17 enfrentará un partido decisivo en la tercera jornada del Mundial de la categoría en Qatar 2025.

Tras recuperarse de la derrota inicial contra Corea del Sur, el Tri venció 1-0 a Costa de Marfil y sumó tres puntos en el Grupo F.

Suiza y Corea del Sur lideran con cuatro unidades cada uno, dejando a México en tercer lugar.

Un triunfo garantizaría el pase directo a la siguiente ronda con seis puntos.

El equipo dirigido por Carlos Cariño mostró garra a pesar de las dificultades en su segunda presentación. Después de un arranque complicado, la Selección Mexicana Sub 17 logró su primera victoria en la Copa del Mundo al vencer por 1-0 a Costa de Marfil.

Este resultado mantiene vivas las esperanzas de avanzar, ya que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros clasifican a la fase eliminatoria.

El encuentro ante Suiza es crucial porque todo depende de los mexicanos para sellar su boleto. México se encuentra en la tercera posición del grupo F luego de completarse la segunda jornada, un punto abajo de los lideres Suiza y Corea del Sur que tienen cuatro unidades cada uno.

Por eso el partido ante Suiza será tan relevante para los mexicanos, pues todo depende de ellos para conseguir el pase a la próxima ronda del Mundial Sub 17.

Un empate dejaría al Tri con cuatro puntos, uno menos que Suiza (cinco). En ese caso, México podría aspirar al segundo lugar si Costa de Marfil vence a Corea del Sur, que también quedaría con cuatro.

Una victoria, en cambio, asegura seis puntos y el pase inmediato. Si pierde, dependerá de resultados en otros grupos para colarse como uno de los mejores terceros.

¿Cuándo volverá a jugar el Tricolor de Carlos Cariño?

El duelo se jugará el próximo lunes 10 de noviembre a las 6:30 horas (Tiempo del Centro de México).

Los aficionados podrán verlo en televisión abierta por Nu9ve, en paga por TUDN o en streaming por ViX+.