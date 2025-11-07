Hugo Sánchez nunca pudo destacar con la Selección Mexicana y son muchas las voces autorizadas en el combinado nacional que señalan que, pese a que era figura del Real Madrid, nunca percibieron ese mismo compromiso que se le veía en club cuando el tocaba ponerse la playera verde.

Uno de los temas más polémicos en la carrera de Hugol se dio en los Octavos de Final del Mundial de Estados Unidos 94, donde Miguel Mejía Barón lo dejó en la banca en el duelo definitivo ante Bulgaria. Sin embargo, a decir de uno de sus compañeros, no hubiera pasado nada si hubiera ingresado al terreno de juego del Pentapichichi.

¿Qué dijo Alberto García Aspe de Hugo Sánchez?

Uno de los culpables de la eliminación de México en el Mundial de Estados Unidos 94 es Alberto García Aspe, quien falló el primer disparo en la definición de penaltis ante los búlgaros.

Durante una charla que tuvo el excapitán de la Selección Nacional en el podcast de Yosgart Gutiérrez, le preguntaron si considera que le hubiera cambiado la cara Hugo Sánchez a sus compañeros y, por ende, el resultado.

García Aspe lanzó un contundente “no”, asegurando que nada aseguraba que ingresando el Pentapichichi al campo hubieran tenido la victoria segura. Lo que sí reconoció es que fallaron muchas jugadas de gol y, de avanzar, seguramente hubieran alcanzado mínimo las Semifinales.

Hugo Sánchez, David Patiño y Alberto García Aspe festejan un gol de la Selección Mexicana. Foto: betogarciaaspe

"No, no creo que vaya por ahí. Yo creo que, no sabes, cuando haces algún movimiento, tú sabes que como se te puede acomodar el equipo, se te puede romper. Y ya como estaba, había muchísimo calor, había una humedad, o sea, estaba complicado, pero la realidad es que nunca vas a saber si se hubiera entrado o no hubiera entrado, si iba a cambiar esto.

"La realidad es que nosotros tuvimos más opciones que dejamos ir, y creo que ahí es donde perdimos, pero también estábamos muy conscientes y teníamos toda la confianza de que en penales podíamos ganar. O sea, todos los que tiramos penales lo hacíamos bastante bien. Desgraciadamente, en ese momento fallamos y, bueno, se perdió tristemente, pero yo estoy convencido que si hubiéramos avanzado eso, pues hubiéramos llegado mínimo a Semifinales", comentó Alberto García Aspe.