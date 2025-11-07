México está listo para ser protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento histórico que unirá al país tricolor con Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio en lo que será la justa que marcará un antes y un después con su formato ampliado de 48 selecciones por primera ocasión en la historia de la justa mundialista.

Por ello, cada vez se siente más la emoción y la fiebre por el arranque de la gran fiesta del balompié. Las selecciones que ya están clasificadas ya comienzan a preparar sus estrategias y duelos amistosos, con entrenadores ajustando tácticas y convocando a los mejores talentos para representar a sus países en el escenario más grande del futbol.

Lee también: Julio César Chávez admitió que su hijo trabajó para el grupo criminal de Los Chapitos

De hecho, hace unos días la marca deportiva Adidas, presentó las playeras de las selecciones que portarán su firma en la Copa del Mundo, lo que desató más la euforia de los aficionados, quienes esperan con ansias el silbatazo inicial.

Ahora, la misma firma deportiva lanzó uno de sus comerciales oficiales de cara al certamen de la FIFA, donde el sello mexicano no pasó desapercibido, siendo Edson Álvarez, Miguel Layún y la lucha libre los protagonistas del anuncio donde Lionel Messi y Lamine Yamal también robaron reflector.

¿Cómo es la historia del anuncio de Adidas para el Mundial 2026?

La historia del promocional arranca en Manhattan, donde Trinity Rodman acapara la atención en un bullicioso quiosco de periódicos, donde las portadas presumen a algunas de las grandes estrellas del futbol.

Acto seguido, aparece Miguel Layún leyendo una de las publicaciones y lanza la frase: "Estos chicos están locos".

Posteriormente aparecen Florian Wirtz y Julian Nagelsmann para enfrentar a jugadores de futbol americano, de hockey y luchadores mexicanos enmascarados.

Pero de pronto la historia toma otro rumbo al estilo del Viejo Oeste, donde entra en escena Lamine Yamal que demuestra su habilidad para dominar a un toro mecánico.

Luego, toca el turno de Lionel Messi, quien aparece con el nuevo uniforme de Argentina, sereno como siempre, mientras Rodrigo De Paul lo observa cómo consigue chuzas derribando pinos de boliche con el Trionda.

Finalmente, para cerrar el video aparece Edson Álvarez portando la nueva playera de la Selección Mexicana y conduciendo un auto tipo Nascar. Sin lugar a dudas, el anuncio es una muestra de cómo se "preparan" las estrellas del próximo Mundial que tendrá como sello el estilo norteamericano.