Gilberto Mora sueña con el título para México en la Copa del Mundo 2026

Gilberto Mora se ha robado los reflectores del ámbito del futbol al mostrar la ilusión que tiene puesta en la Selección Mexicana que participará en el Mundial 2026.

Durante una charla con ESPN, el mediocampista de los Xolos afirmó que México tiene la capacidad para conquistar la próxima Copa del Mundo, a pesar de que en sus últimos compromisos el Tricolor ha sembrado más dudas que certezas.

Cabe señalar que pese a la fractura que sufrió en el dedo de la mano izquierda, 'Morita' fue convocado por Javier Aguirre para la fecha FIFA de noviembre, donde el Tri enfrentará a Uruguay y Paraguay. Esto marca su regreso tras ausentarse en la ventana anterior por su participación en el Mundial Sub 20.

¿Qué fue lo que dijo Gilberto Mora sobre el panorama del México en el Mundial 2026?

"Yo creo que México (puede ganar el Mundial), sí (ve a México como favorito en el Mundial) estamos en casa (...) nos falta creérnosla y nada más eso, tenemos todo para ser campeones”, comentó el juvenil seleccionado durante su platica con el periodista Odín Ciani.

Tras sus palabras el entrevistador destacó que la mentalidad del futbolista de Tijuana es muy similar a la de Hugo Sánchez, quien apuntaba a lo grande. Por ello, el joven jugador lanzó algunos elogios hacia el Pentapichichi.

“Él es una de las máximas figuras del futbol mexicano y yo creo que hace falta eso, creérsela como él lo hizo en su carrera, por algo fue e hizo lo que hizo en Europa, pues yo creo que esta mentalidad es la que hay que aprenderle”, declaró Mora.

Sin embargo, estas palabras no pasaron desapercibidas en las redes sociales, ya que el entusiasmo del jugador contrasta con el panorama actual del futbol mexicano: una Selección que arrastra el fracaso de Qatar 2022, y sus últimos duelos amistosos ante equipos de mayor nivel, que son una probadita de lo que veran en la justa mundialista, ante los que no ha logrado ganar.