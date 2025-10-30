Lo que era un secreto a voces se confirmó este jueves: Mauricio Ymay dejará de trabajar en ESPN y su destino es Televisa. El Comentarista aprovechó su última transmisión en la cadena deportiva para despedirse del público y sus compañeros.

Desde hace unas semanas se esparció el rumor de que el periodista regresaría a TUDN para ser el encargado de la información de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 debido a que Gibrán Araige había tenido desencuentros con Javier Aguirre, con quien tiene una buena relación.

¿Cómo fue la despedida de Mauricio Ymay de ESPN?

Mauricio Ymay tuvo su último día en ESPN, donde condujo con normalidad su programa de la tarde. No fue hasta que intervino José Ramón Fernández que se tocó el tema de su salida, debido a que el comunicador lo comenzó a molestar con su más que inminente retorno a Televisa.

Tras la participación de Joserra, se dio un abrazo con él y con el resto de sus compañeros y continuó con la emisión. No fue hasta el final que decidió hablarle al público para darles la noticia respecto a su futuro.

Ymay agradeció los siete años que estuvo en la empresa, recordando momentos especiales que le tocó vivir. Resaltó también la calidad humana de cada una de las personas que se topó en esa empresa, desde gente detrás de cámaras hasta sus compañeros con los que compartió la mesa de análisis día a día.

Durante siete años Mauricio Ymay estuvo trabajando en ESPN. Foto: Especial

"No es sencillo. Siempre me ha costado trabajo cerrar los ciclos, es algo natural en el ser humano. Hay que ponerle punto final a este ciclo, uno maravilloso, el cual disfruté mucho por la gente. Lo que más me gustó en estos siete años es que las polémicas se quedaban en la mesa, nos podíamos ver a la cara, platicar", dijo Ymay.

Finalmente, en pleno programa en vivo lo que todos estaban esperando no lo dijo, porque en ningún momento mencionó su regreso a Televisa, donde hasta 2018 fue uno de los reporteros principales.

Y es justo por ese motivo que volverá a casa, ya que la empresa no está contenta con la mala relación de Gibrán Araige con Javier Aguirre. Ese es el motivo por el que Ymay ahora será el encargado de dicha información, aprovechando la gran amistad que forjó en años pasados con varios seleccionados.