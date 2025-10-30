Cada cuatro años, cuando se tiene que dar la lista de convocados para un Mundial, una de las posiciones que menos problema genera para el entrenador de la Selección Mexicana en turno es la portería, debido a que siempre hay varias opciones importantes.

Daba la impresión de que Javier Aguirre tenía claras a sus tres opciones para la Copa del Mundo 2026, donde se perfilaban Luis Malagón y Tala Rangel como los principales. Memo Ochoa, Carlos Moreno y Carlos Acevedo, tendrían que trabajar por el tercer lugar, aunque en las últimas semanas todo eso cambió para mal en el entorno tricolor.

Lee también Boletos para el Mundial 2026: Los precios en reventa para el partido inaugural del torneo llegan casi al millón de pesos

¿Qué porteros elegirá Javier Aguirre para Mundial 2026?

Meses atrás Luis Malagón y Raúl Rangel lucían inamovibles en la portería de la Selección Nacional y todo indicaba que entre ellos estaba el elegido para ser titular en el Mundial 2026.

No obstante, ambos han bajado su nivel considerablemente tanto en sus respectivos clubes como en sus actuaciones en el Tri, por lo que Javier Aguirre ha sufrido muchos dolores de cabeza de cara a su elección final.

En la Fecha FIFA de octubre el portero del América fue goleado por Colombia, lo que le acarreó críticas por su actuación, demostrando carencias para salir a cortar el balón en jugadas en el área chica.

Luis Malagón, Tala Rangel y Memo Ochoa parecían seguros en la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Foto: Especial

Ante Ecuador el Tala Rangel recibió una oportunidad de oro para tratar de arrebatarle la titularidad a su compañero, pero cometió el penalti en contra que significó el empate para los sudamericanos. Carlos Acevedo, que regresó a una convocatoria no recibió minutos.

Da la impresión de que la desesperación del Vasco es tal, que decidió enviar a Joseba Ituarte, entrenador de porteros del Tricolor, a los partidos de la Liga MX para que esté pendiente de las actuaciones de los guardametas, clara muestra de que la portería no tiene un guardián seguro.

Hasta el momento, el único cancerbero del combinado nacional que no ha sido visoreado es Guillermo Ochoa, ya que actualmente milita en la Liga de Chipre, donde no ha tenido suerte con el Limassol, donde es el más goleado actualmente.