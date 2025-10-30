Luka Romero y Richy Ledezma, las joyas mexicanas que rechazaron a la Selección

La Selección Mexicana podría utilizar hasta cuatro jugadores naturalizados en el Mundial 2026, situación que no pone nada contenta a la afición, debido a que considera que hay material de sobra en el balompié nacional para cubrir esas posiciones.

Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Germán Berterame y Santiago Giménez son quienes cambiaron su nacionalidad para poder representar al Tri. Curiosamente hay un par de casos de futbolistas que son mexicanos de nacimiento y optaron por rechazar un posible llamado del Vasco Aguirre.

¿Por qué Luka Romero y Richy Ledezma no quieren jugar con México?

La FMF inició un proyecto en el que buscó a mexicanos que jugaran fuera del país, debido a que deseaban abrir sus opciones tanto en la Mayor como en las categorías inferiores.

Luka Romero y Richy Ledezma eran nombres que estaban hasta arriba en la lista tricolor, debido a que en ese momento jugaban en Europa para el Milan y PSV, respectivamente.

Sin embargo, el principal impedimento era el hecho de que los dos ya habían representado a otros combinados. En el caso de Romero, nacido en Durango, eligió a Argentina, ya que sus padres son de ese país. Por su parte, es oriundo de Phoenix, pero sus padres son mexicanos; él militó en las categorías juveniles de Estados Unidos.

Luka Romero jugó en Argentina y Richy Ledezma para Estados Unidos. Foto: Especial

Cuando Javier Aguirre tomó el mando del cuadro nacional, los buscó para presentarles el proyecto y señalarles que estaba contemplados para ser parte importante de éste, aunque ninguno estuvo dispuesto a realizar el cambio de selección ante FIFA.

"He hablado con dos, hasta tres jugadores por teléfono para invitarlos y he notado que no hay ese compromiso, me dijeron ‘no en ese momento, que tal y cual’, gracias pero no podemos esperarte. A la Selección hay que venir sí o sí y con ganas, no a fuerzas”, comentó el Vasco en el pasado.

Un par de años después, ambos dejaron atrás el sueño europeo y juegan en dos de los equipos más importantes del país, donde son figuras. Luka en Cruz Azul de a poco se convierte en pieza importante y Ledezma destaca en su primer torneo en la Liga MX.

A menos de un años del Mundial 2026, pese a que viven buenos momentos con sus equipos y, pese a ser del interés de Javier Aguirre, ninguno de ellos ha manifestado su deseo de representar a México, por lo que el Tri se quedará con las ganas de contar con jugadores de sus características.