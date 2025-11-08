La Selección Mexicana Sub-17 que participa en el Mundial de Qatar sacó un más que importante triunfo en su segundo juego ante Costa de Marfil, que los mantiene con posibilidades de acceder a la siguiente ronda.

El boleto se lo jugarán ante Suiza este lunes, donde será obligatorio sacar los tres puntos para no depender de nadie más. El combinado nacional tiene varios nombres importantes en su plantilla que hacen pensar que lograrán la proeza.

¿Cómo recibió Japón a México?

México tiene muchos motivos para ilusionarse con el pase a Octavos de Final del Mundial Sub-17 que se realiza en Qatar. Incluso, el equipo recibió una motivación extra previo a su último enfrentamiento del Grupo F, que comparten con Suiza, Corea del Sur y Costa de Marfil.

Tras un agónico triunfo ante los marfileños a media semana con un golazo de cabeza de Ian Olvera, el combinado nacional regresó alegre a su hotel de concentración, donde ya los esperaba una fiesta.

Sin embargo, llamó la atención que no fue organizada por el staff de la FMF o familiares de los jugadores, sino por la selección de Japón, que se hospeda en el mismo hotel que el Tri.

México había deseado suerte previamente a los japoneses. Foto: Especial

En un video que se ha vuelto viral se ve a los jugadores nipones que hacen paseíllo a los mexicanos, a quienes felicitaron y amenizaron su llegada con gritos y aplausos. Los tricolores non pudieron esconder su alegría debido al gesto de los orientales, por lo que fueron agradeciendo uno a uno.

Cabe destacar que el combinado japonés realizó esta acción como respuesta a lo que hicieron los de verde previo a su enfrentamiento ante Nueva Caledonia, quienes tuvieron una acción similar, con un pasillo donde se les deseó suerte.

Será este sábado cuando el cuadro comandado por Carlos Cariño busque hacer la hazaña ante Suiza, que de momento se coloca como líder del sector. Una victoria los mete directo, en caso de empate tendrá que esperar para ver si el alcanza como uno de los mejores terceros lugares.