Marcelo Bielsa se ha convertido en un eterno candidato para dirigir a la Selección Mexicana. En cada cambio de proceso Tricolor su nombre aparece en las listas de los estrategas como opciones.

Sin embargo, el hoy técnico de la Selección Uruguaya explicó la situación y aseguró que "nunca fue el candidato" para llegar al equipo nacional hoy comandado por Javier Aguirre.

"Varias veces tuve contacto, pero estos se cristalizan cuando hay reuniones, cuando el entrenador que participa en esa reunión hace todos los filtros, nunca pasé los filtros, no fui el candidato, nunca me vi en la posición de aceptar o rechazar. Tal vez estuve en terna o en dupla, pero el elegido para desarrollar los proyectos, nunca me tocó eso”, aseveró el Loco.

"México, dentro del universo de los países más destacados en el futbol, forma parte. Para cualquier entrenador es una tentación trabajar aquí, no es que sea una afirmación mía, basta recordar a Menotti, Eriksson, el entrenador sueco, hombres de primer nivel", agregó el argentino.

Marcelo Bielsa se alegra cuando le va bien a Javier Aguirre 👏🏼🇲🇽



🗣 "Lo respeto mucho, lo conozco poco, pero cuando triunfa le hace bien al futbol" pic.twitter.com/CQCFKrfuwk — De10Sports (@De10Sports) November 14, 2025

Marcelo Bielsa y su respeto por la Liga MX y Javier Aguirre

Para esta Fecha FIFA de noviembre, Marcelo Bielsa llamó a seis jugadores de la Liga MX y a dos más con pasado en el futbol mexicano. El Loco respeta y gusta del futbol mexicano.

“La liga la veo es estructuralmente asombrosa, los estadios y público, lo que significa la industria, expresada en un país como México que ama este deporte y que lleva años desarrollando sus posibilidades", explicó Bielsa.

Asimismo, el histórico estratega argentino habló sobre Javier Aguirre y su proceso, el cual ve consolidado rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

"El proceso o el ciclo de Aguirre lo veo consolidado. Cuando un entrenador sabe de antemano cuáles son sus dos opciones principales en cada puesto o empieza a distinguir cuáles tiene imposibilidad o dificultad, hablamos de un ciclo trabajado o consolidado, hay aporte de todo tipo. Me parece que México tiene posibilidades reales”, concluyó el timonel del equipo uruguayo.