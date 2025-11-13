México y Uruguay continúan con su preparación rumbo al Mundial 2026 y este fin de semana chocarán en un encuentro amistoso, mismo que se disputará en el Estadio Corona, casa de Santos Laguna.

Para este compromiso, Marcelo Bielsa, estratega de la Selección Uruguaya convocó a 27 elementos para la última Fecha FIFA del año; entre ellos, aparecen seis nombres conocidos para la afición mexicana.

Seis jugadores de esa lista del 'Loco' militan en la Liga MX y dos más con pasado reciente en el futbol mexicano; las Águilas del América, equipo que dirigió Bielsa en la década de los 90’s, aporta tres elementos al combinado charrúa.

Los nombres son Sebastián Cáceres (América), Brian Rodríguez (América), Rodrigo Aguirre (América), Santiago Mele (Rayados), Santiago Homenchenko (Querétaro) y Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis).

¿Qué se dice al interior de la Selección de Uruguay sobre la Liga MX? 🤔🇲🇽



Sebastián Cáceres habla previo al duelo ante la Selección Mexicana ⚽https://t.co/pRyWMcoc6B pic.twitter.com/Sx9xLPfgPe — De10Sports (@De10Sports) November 13, 2025

“Es una Liga conocida porque es muy buena, a mí me gusta mucho porque hay mucha intensidad, hay muchos uruguayos, mucho ida y vuelta, mucho físico te diría y el hincha es un poco parecido al uruguayo, no al 100 por ciento, pero me siento cómodo. Necesitaba un lugar para demostrar”, declaró el central Homenchenko en entrevista para la Selección Uruguaya.

Otros ex de la Liga MX

Los otros dos futbolistas con pasado reciente en la Liga MX son Federico Viñas (Real Oviedo) y Maximiliano Araujo (Sporting de Lisboa).

El primero, delantero de 27 años, vistió la playera de las Águilas del América (2019-2023) y del León (2023-24).

Por su parte, Maxi llegó al Puebla y estuvo de 2020 a 2022 y posteriormente vistió la camiseta del Toluca (2023-24) antes de emigrar al futbol portugués.