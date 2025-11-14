La Selección Mexicana enfrentará este sábado a su similar de Uruguay en compromiso amistoso en la ciudad de Torreón, Coahuila. A menos de siete meses del inicio de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, Javier Aguirre — técnico del Tricolor — aún sigue en busca de su once titular.

En la penúltima Fecha FIFA previa al Mundial, el Vasco convocó a futbolistas que atraviesan un buen momento, pero que no habían sido parte habitual del proceso de cara a la justa mundialista. Nombres como Carlos Acevedo, Armando González y Jorge Ruvalcaba fueron incluidos en la convocatoria y esperan unirse al grupo que representará a nuestro país en la Copa del Mundo.

Para el duelo ante la escuadra charrúa, Aguirre tiene planeado repetir su esquema de juego predilecto: el 4-3-3. La posible alineación de México mañana en el Territorio Santos Modelo estaría conformada por seis futbolistas de la Liga MX, cuatro elementos que juegan en Europa y uno más en la MLS.

A pesar de jugar en casa en esta Fecha FIFA, Acevedo sería relegado a la banca pues el Vasco se inclinaría por su arquero titular durante la mayor parte del proceso: Luis Ángel Malagón. La defensa estaría integrada por César Montes y Johan Vásquez como centrales, mientras que los laterales serían Israel Reyes por banda derecha y Jesús Gallardo por la izquierda.

El medio campo estaría comandado por el capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez como contención. Los interiores serían Gilberto Mora y Érick Sánchez. El tridente ofensivo sería conformado por Hirving Lozano y Roberto Alvarado como extremos y el veterano Raúl Jiménez como eje de ataque.

Este sería el once titular de México ante Uruguay en el primer compromiso que enfrentarán en esta Fecha FIFA de noviembre. El martes el Tricolor se enfrentará a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.