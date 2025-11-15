David Faitelson no se quedó callado después de que varios medios costarricenses criticaran duramente a Miguel 'Piojo' Herrera tras la casi eliminación de Costa Rica al Mundial de 2026.

El analista de TUDN explotó en redes y no solo salió en defensa del técnico mexicano, sino que acusó a los periodistas ticos de convertirse en una “barra brava” más que en periodistas.

¿Qué dijo Faitelson sobre el Piojo Herrera?

Para Faitelson, quien siempre tiene algo que decir ante temas controversiales, ese tipo de presión sufrida por Miguel Herrera, no es periodismo:.

“No estoy defendiendo a Miguel Herrera, pero un periodista no puede convertirse en un aficionado… Periodismo al estilo Concacaf, al más típico nivel centroamericano. No crecen.”, expresó en su cuenta de X.

Costa Rica ha mostrado un paso irregular bajo el mando de Herrera, y medios locales han sido muy críticos. Algunos periodistas llegaron a calificar su trabajo como “basura” tras una derrota ante Haití.

El periodismo costarricense me avergüenza…

No estoy defendiendo a Miguel Herrera, pero un periodista no puede convertirse en un aficionado o un “barra brava” y reunirse para exigir la renuncia del entrenador…

Además, Herrera mismo ha acusado a la prensa de crear un ambiente tóxico: “Ustedes son los que han creado el ambiente”, dijo en una conferencia de prensa tras el duelo.

Para Faitelson, esa línea ya se cruzó. No se trata de defender lo indefendible, sobre todo cuando los resultados van mal, sino de subrayar que la función de un periodista no es presionar como si fuera parte de la afición.

Según como él lo aprecia, la forma en que algunos medios centroamericanos han atacado a Herrera va más allá de cuestionamientos legítimos, roza con la agresión mediática.

Miguel Herrera vivió momentos de tensión con la prensa de Costa Rica. FOTO: Capturas

