El Tri tiene cita importante para cerrar el calendario en la última Fecha FIFA de 2025, México jugará un amistoso frente a Uruguay, un rival sudamericano de peso al que siempre le ha costado enfrentarse.

La oportunidad es clara para Javier “Vasco” Aguirre: probar jóvenes, ajustar el equipo y seguir preparando el proceso de cara al Mundial 2026.

Para México, este duelo representa más que un simple amistoso, es una prueba fuerte para la Copa del Mundo. La selección llega con varias bajas por lesiones, lo que obliga al Vasco a mover piezas y confiar en la juventud.

Por su parte, Uruguay tampoco llegará con su equipo estelar: Marcelo Bielsa prepara una alineación con mezcla de experiencia y caras nuevas.

En el historial reciente entre ambos, Uruguay ha sido un rival incómodo. En los últimos 10 partidos entre Tri y Celeste, los sudamericanos han ganado seis, empatado uno y perdido tres. Para México, la última victoria significativa fue en 2016, y desde entonces ha sufrido varias derrotas en duelos amistosos.

Este partido no solo servirá para afinar ideas y dar minutos a jóvenes con proyección, como la Hormiga González, también puede definir parte del carácter del equipo rumbo a la Copa del Mundo que México organizará en 2026.

¿Cuándo y dónde ver México vs Uruguay?

El partido se jugará el sábado 15 de noviembre de 2025, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila.

La transmisión estará disponible por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y VIX+, lo que le da un alcance amplio para todos los fanáticos aztecas.

