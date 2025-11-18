Finalmente, luego de una larga espera, las Eliminatorias de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol​ (UEFA, por sus siglas en francés) para la Copa del Mundo de 2026 se terminaron.

Este martes 18 de noviembre quedaron confirmadas las 12 selecciones del viejo continente que estarán en el próximo Mundial de manera directa.

Hasta este día, ya había siete países con su presencia asegurada, por lo que todavía faltaban cinco plazas por confirmarse.

Además, las 12 de la Clasificación de UEFA que tendrán una segunda oportunidad de avanzar la justa mundialista a través del Repechaje.

Después de que su jugarán las seis u ocho jornadas de cada grupo, las Eliminatorias han terminado, por lo que también se conoce qué países ya no tienen ninguna posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo.

¿Cuáles son las 12 selecciones de Europa que clasificaron directamente al Mundial 2026?

En total, 12 selecciones consiguieron clasificar directamente al Mundial 2026, al quedar en el primer lugar de sus respectivos grupos.

Mientras que los que se ubicaron en el segundo lugar de cada sector, estarán en los Play-Offs de Europa, donde tendrán una segunda posibilidad de ganarse su boleto para la Copa del Mundo; en total, serán 16 los países que competirán.

Las selecciones que consiguieron su boleto directo a la justa mundialista y que evitaron pasar por el Repechaje son: Alemania (Grupo A), Suiza (Grupo B), Escocia (Grupo C), Francia (Grupo D), España (Grupo E), Portugal (Grupo F), Países Bajos (Grupo G), Austria (Grupo H), Noruega (Grupo I), Bélgica (Grupo J), Inglaterra (Grupo K) y Croacia (Grupo L).

Por su parte, Eslovaquia (Grupo A), Kosovo (Grupo B), Dinamarca (Grupo C), Ucrania (Grupo D), Turquía (Grupo E), Irlanda (Grupo F), Polonia (Grupo G), Bosnia y Herzegovina (Grupo H), Italia (Grupo I), Gales (Grupo J), Albania (Grupo K) y Chequia (Grupo L) estarán en los Play-Offs del viejo continente.

Cabe resaltar que estos últimos países volverán a jugar hasta el 26 de marzo del próximo año y el 31 de ese mismo mes se conocerán a los cuatro que estarán en la Copa del Mundo, gracias a la Repesca de la UEFA.

De esta manera, Alemania , Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra y Croacia se unieron a Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Ghana, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y Uzbekistán.

Es decir, ya hay confirmadas 39 selecciones que participarán en la Copa del Mundo de 2026, por lo que únicamente quedan nueve espacios disponibles.