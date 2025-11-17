La Copa del Mundo de 2026 tiene dos nuevos invitados. La Mannschaft y La Naranja Mecánica aplastaron a Eslovaquia y Lituania, respectivamente, y se adjudicaron el boleto a la justa mundialista, evitando el Repechaje de Europa (UEFA).

Los teutones le pasaron por encima (6-0) a los Halcones en la Red Bull Arena de Leipzig, con goles de Nick Woltemade, Serge Gnabry, Leroy Sané (x2), Bote Baku y Assan Ouedraogo.

De esta manera, la escuadra de Julen Nagelsmann se quedó con el primer lugar del Grupo A de la Clasificación de UEFA y mandó a los eslovacos a los Play-Offs.

¡Alemania dirá presente en la #CopaMundialFIFA por 21° ocasión en la historia! 🇩🇪#Somos26 pic.twitter.com/7dy95xgphi — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 17, 2025

Alemania disputará su Copa del Mundo número 21, es decir, sólo no ha podido clasificar en dos ocasiones (1930 y 1950).

Por su parte, los Tulipanes golearon (4-0) a los lituanos en la Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, con anotaciones de Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen.

Los dirigidos por Ronald Koeman se quedaron en la cima de la clasificación del Grupo G y enviaron a Polonia a la Repesca del viejo continente.

Países Bajos participará en su decimosegundo Mundial, con el sueño de llegar a su cuarta final y conquistar su primer título.

Foto: EFE

Los alemanes y los neerlandeses acompañarán a Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega y Portugal y que se clasificaron directamente al Mundial, por parte de la UEFA.

Mientras que Polonia y Eslovaquia estarán en el Repechaje, junto a Ucrania, Irlanda, Italia, Albania y Chequia.

¿Qué países están clasificados al Mundial?

Estos dos países europeos se unen a Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Qatar, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Francia, Ghana, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y Uzbekistán como los participantes de la justa mundialista de 2026.

Ya son 34 invitados a al siguiente Copa del Mundo, por lo que únicamente quedan disponibles 14 boletos que se definirán en los próximos meses.

Este es el trofeo que estará en disputa durante la próxima Copa del Mundo de 2026. FOTO: Imago7

De Europa, todavía quedan cinco plazas directas que se definirán este miércoles, 18 de noviembre en la última jornada de las Eliminatorias Europeas.

