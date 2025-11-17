Dentro del pobre espectáculo que ofreció la Selección Mexicana en su reciente duelo amistoso ante Uruguay (0-0), hubo un jugador del Tri que tuvo destellos de calidad que la afición agradeció: Gilberto Mora.

Y no solo los aficionados, pues el mediocampista de 17 años de edad, asombra hasta a los mismos futbolistas, como fue el caso de Álvaro Fidalgo, quien ha sonado para vestir la camiseta Tricolor.

Gilberto Mora ha sido uno de los mejores jugadores del Mundial Sub-20. Foto: Especial

Y es que el juvenil de Xolos es un jugador refrescante entre la sequía del cuadro dirigido por Javier Aguirre, y con su talento, dejó boquiabierto al referente de las Águilas.

¿Qué dijo Álvaro Fidalgo sobre Gilberto Mora?

Se hizo viral en redes sociales, un video donde se aprecia que 'El Maguito' observa una jugada de peligro de Morita, un tiro de tres dedos que pasó rozando el poste, y casi abre el marcador en el estadio Corona, de Torreón

En el túnel rumbo a los vestidores previo al partido de América vs Galaxy, Fidalgo observó la repetición del tiro de Gilberto Mora. El gesto técnico del jugador de Xolos llamó tanto su atención que el español reaccionó con un fuerte “ahhh”, asombrado por el disparo que casi termina en gol.

¿Cuándo puede jugar Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Aunque el jugador de 28 años de edad ya cuenta con la nacionalidad mexicana, aún no puede ser llamado debido al reglamento de FIFA. Pues esta establece que debes residir en el país por un mínimo de cinco años de manera continua. En el caso de Fidalgo, ese periodo se cumple en marzo de 2026.

Álvaro Fidalgo está muy cerca de ponerse los colores de la Selección Mexicana. Foto: Especial

