Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá y no sólo ya se conoce el balón con el que se jugará, las sedes, incluso las camisetas de la gran mayoría de las selecciones, aún quedan boletos para algunas selecciones que desean clasificar al torneo de naciones más importante del mundo.

Este lunes, dos países habituales en la justa mundialista como Alemania y Países Bajos firmaron su boleto de clasificación, llegando así a la marca de 34 selecciones aseguradas.

Sin embargo, aún hay boletos disponibles entre UEFA y el repechaje. A continuación, te presentamos la lista completa de países que jugarán la Copa del Mundo 2026.

PAÍSES CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026

México (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

Japón (Asia)

Nueva Zelanda (Oceanía)

Irán (Asia)

Argentina (Sudamérica)

Uzbekistán (Asia)

Corea del Sur (Asia)

Jordania (Asia)

Australia (Asia)

Ecuador (Sudamérica)

Brasil (Sudamérica)

Uruguay (Sudamérica)

Colombia (Sudamérica)

Paraguay (Sudamérica)

Marruecos (África)

Túnez (África)

Egipto (África)

Argelia (África)

Ghana (África)

Cabo Verde (África)

Sudáfrica (África)

Qatar (Asia)

Inglaterra (Europa)

Arabia Saudita (Asia)

Costa de Marfil (África)

Senegal (África)

Francia (Europa)

Croacia (Europa)

Portugal (Europa)

Noruega (Europa)

Alemania (Europa)

Países Bajos (Europa)

