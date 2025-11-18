Cada vez son más las selecciones alrededor del mundo que han logrado su boleto a la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, un certamen que por número de invitados será histórico.

El formato actual, que encontrará su cierre comenzando en 2026, verá un espectacular repechaje intercontinental, un torneo que se jugará en México y que ya conoce a cuatro de las selecciones participantes.

Con seis naciones participando por los últimos dos boletos, las ciudades de Guadalajara y Monterrey serán las primeras en poder disfrutar un poco de lo que es el ambiente mundialista del 23 al 31 de marzo.

LA CUARTA SELECCIÓN QUE HA LOGRADO SU LUGAR EN EL REPECHAJE INTERNACIONAL

Luego de un emocionante partido entre Irak y Emiratos Árabes, que parecía terminar con empate (1-1) en tiempo regular, el equipo iraquí se lanzó por una última oportunidad, logrando un remate que, tras la revisión del VAR, terminó en mano y penalti.

Con la presión e ilusión en la espalda, Al-Ammari tomó el balón para desatar la locura y darle a su país medio boleto para el Mundial.

🏆🇮🇶 La emoción y la alegría de los jugadores de Irak y su gente!! Clasificaron al repechaje y tienen la oportunidad de volver a un Mundial tras 40 años!



QUÉ COSA HERMOSA EL FÚTBOL LA PUTA MADRE!

La clasificación de Irak se suma a Bolivia, que terminó séptima en las eliminatorias sudamericanas, y Nueva Caledonia, subcampeón en Oceanía, además de República Democrática del Congo, que aseguró su boleto tras vencer a Nigeria en una dramática tanda de penales.

Los otros dos invitados saldrán de los segundos mejores clasificados en Concacaf, que también se definirá esta semana.

