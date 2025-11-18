Llegó la hora de la verdad. Este martes 18 de noviembre se entregan los últimos boletos que van directo al Mundial de 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, en las eliminatorias de UEFA y Concacaf.

Además, las Selecciones de Irak y Emiratos Árabes Unidos se enfrentan para definir al equipo que irá al repechaje de la Confederación asiática.

¿Cuánto cuesta el balón oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026? FOTO: @adidasfootball

¿Qué selecciones pueden clasificar al Mundial 2026 hoy?

En el caso del viejo continente, cinco grupos faltan por definir al equipo que irá directo al torneo de la FIFA y la selección que tendrá que pasar por el repechaje europeo.

GRUPO B: Suiza avanzarán si evita la derrota contra Kosovo o si pierde por una diferencia de menos de seis goles. Kosovo avanzará si gana por seis anotaciones o más.

Dinamarca necesita evitar la derrota contra Escocia, que clasificará si derrota a los daneses, sin importar el marcador. GRUPO E: España clasificará si no pierde ante Turquía o si pierde por una diferencia menor a siete goles. Los turcos, por su parte, necesitan golear por siete o más anotaciones para llegar al Mundial.

Austria irá al Mundial 2026 si evita la derrota contra Bosnia y Herzegovina, que se quedará con el boleto si se impone en el juego ante los austriacos. GRUPO J: Bélgica: Necesita ganar ante Liechtenstein. Si empata o pierde, necesita que el otro juego del grupo termina en empate, o bien que Macedonia del Norte no gane por más de siete goles ante Gales, o que los galeses no ganen por 11 goles o más.

Gales: Ganar ante Macedonia y que Bélgica pierda. Si los belgas empatan, entonces los galeses necesitan ganar por diferencia de más de 11 goles.

La Selección Mexicana se enfrentará a Bélgica en la Fecha FIFA de marzo. Foto: Especial

Por otra parte, en Concacaf, ningún boleto está definido. En los Grupos A y B, solo dos selecciones quedan en la pelea por un lugar, y en el C, en el cual se encuentra la Selección de Costa Rica de Miguel Herrera, todavía tres equipos pueden clasificar.

GRUPO A

Surinam necesita ganar o empatar ante Guatemala y que Panamá no gane a El Salvador.

Panamá se clasifica si gana y Surinam no se impone ante los Chapines. O bien, si empata y Surinam pierde.

Si ambas selecciones ganan, tendrán que esperar a ver la diferencia de goles.

GRUPO B: Jamaica clasifica si gana ante Curazao, que avanzará si evita la derrota.

GRUPO C:

Honduras: Necesita ganar o empatar ante Costa Rica y que Haití no gane. O bien, ganar y que Haití no gane por más de dos goles.

Haití: Necesita vencer a Nicaragua y Honduras no gane ante Costa Rica. O bien, que Honduras se imponga por menos de dos goles de diferencia y golear por más cuatro anotaciones.

Costa Rica: Necesita ganar ante Honduras y que Haití no derrote a Nicaragua.

Miguel Herrera tiene al borde de la eliminación del Mundial 2026 a Costa Rica. Foto: Imago7

