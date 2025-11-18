La Selección Mexicana se fue humillada en los Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub 17 ante Portugal, con un escandaloso marcador de 5-0 a favor de los lusitanos.

Aunque el juego se vio condicionado por una expulsión a José Bravo, defensa del Tri, al minuto 20, el cuadro que dirige Carlos Cariño no tuvo respuesta ante una selección europea que se mantuvo bien organizada durante los 90 minutos.

Los goles que recibió México fueron obra de Rafael Quintas (15'), Ansío Cabral (48'), Zeega (81'), Miguel Figueiredo (83') y Yoan Pereira (85').

Los mejores MEMES de la derrota de México en el Mundial Sub-17

Como es costumbre, las burlas, críticas y memes en las redes sociales no se hicieron esperar, pues tan pronto como la cuenta de las selecciones menores de México publicó el resultado, los aficionados los tundieron en los comentarios.

Ahí va otra generación sub 17 que jamás debutará en primera división (a excepción de Vuoso y de Nigris) pic.twitter.com/IQUnSO7n8V — ＥＮＩＥＳ ＬＯＢＢＹ (@PTFE_C2F4) November 18, 2025

Jajajajajajajjajajajajajajajajjajajajajajajjajajajajajjajajajajajajajajajajjajajajajaja para que tomo aire jajajajajjajajajajajajajajjajajajajjajajajajajajajjakajajjajajajajjajajjajajaja pic.twitter.com/nSAmerS2ts — Franco Nicolas Escobar (@FrancoNico82553) November 18, 2025

Luego de la histórica clasificación ante Argentina en dieciseisavos de final, el 'Mini Tri' se despide del Mundial en Qatar de una forma vergonzosa con un partido que se les fue completamente de las manos.

