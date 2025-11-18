La Copa del Mundo de 2026 tiene tres nuevos invitados. Curazao, Haití y Panamá se convirtieron en los tres clasificados directos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).
EN BREVE MÁS INFORMACIÓN…
martes 18 de noviembre de 2025
