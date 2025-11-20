Repechaje de la UEFA: Así se jugarán los partidos en búsqueda de cuatro boletos al Mundial 2026

Ya quedaron listos los emparejamientos de la primera eliminatoria a partido único del Repechaje de la UEFA De cara al Mundial de 2026, que concederá cuatro lugares.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se repartirán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro boletos para el Mundial que tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá.

Lee también: Gilberto Mora: Así fue el casi golazo del juvenil mexicano en el partido vs Paraguay | VIDEO

La ronda inicial de la Repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales cinco días después, el día 31.

Al estar encuadrados en los bombos uno y dos por tener mejor ranking FIFA, Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia jugarán en casa el primer cruce.

¿Cómo quedaron definidos los cruces en el Repechaje de la UEFA

Las llaves quedaron de la siguiente manera:

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

Dinamarca vs Macedonia de Norte

República Checa vs Irlanda

En caso de apear a Irlanda del Norte, Italia se mediría contra el vencedor del Gales-Bosnia, con la particularidad de que lo hará como visitante. La escuadra ‘azzurra’, que dirige Gennaro Gatusso, disputará por tercera vez consecutiva la repesca, después de que en las dos anteriores quedase eliminada ante Suecia, en la del Mundial de 2018 de Rusia, y frente a Macedonia del Norte, cuatro años antes en el de Qatar.

El vencedor del Polonia-Albania se medirá contra el del Ucrania-Suecia, que tendrá la ventaja de jugar como local en la final.

Si elimina a Rumanía, la selección turca se jugará el billete para el Mundial como visitante frente al ganador del Eslovaquia-Kosovo.

También jugaría fuera el que pase en el Dinamarca-Macedonia del Norte, que se enfrentará contra el que se clasifique en el duelo entre checos e irlandeses.

Los seis equipos que saquen billete en la repesca completarán las 48 selecciones que jugarán el Mundial de 2026, el que más participantes tendrá de todos los disputados hasta ahora. El sorteo de la fase de grupos del campeonato está previsto el próximo 5 de diciembre en Washington.