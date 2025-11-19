Este miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo presente en el Ole Summit 2025, un evento organizado por el medio de comunicación argentino, en el cual se rindió ante la estrella del Inter Miami de cara al Mundial 2026.

Infantino, que también fue invitado especial en la Casa Blanca durante una cena en la que Cristiano Ronaldo conoció a Donald Trump, destacó el impacto del ganador de ocho balones de oro en Estados Unidos y el crecimiento del futbol en ese país.

Lee también Donald Trump le regaló a Cristiano Ronaldo las llaves de la Casa Blanca tras reunión en el Despacho Oval

"Íconos futbolísticos como Messi han sido cruciales para el crecimiento de nuestro deporte en Estados Unidos. En un país que sigue con devoción el futbol americano, el beisbol y el baloncesto, él es un ídolo reconocido y respetado por todos, un verdadero embajador”, reconoció Infantino.

“Además, sigue rompiendo récords en la MLS”, agregó.

Finalmente, al hablar de la próxima Copa del Mundo, que será la sexta participación del astro argentino en el máximo escenario, Infantino halagó a la 'Pulga' por “mantener un nivel tan alto a través del tiempo” y concluyó que “espero que Leo Messi juegue la sexta Copa del Mundo de su carrera para el deleite de todos”.

Lee también México desciende un lugar en el ranking FIFA y es superado por Estados Unidos, tras derrota contra Paraguay