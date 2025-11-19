A escasos meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, el astro portugués Cristiano Ronaldo visitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le obsequió una llave simbólica de la Casa Blanca.

Con motivo de la visita del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, a Washington, el futbolista del Al Nassr fue uno de los invitados especiales a una cena albergada este martes en la Casa Blanca, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el multimillonario y empresario, Elon Musk.

La estrella de Portugal no tuvo suficiente con la cena y aprovechó este miércoles para recorrer la Casa Blanca nada más y nada menos que en compañía de Donald Trump y su pareja, Georgina Rodríguez.

El momento destacado de la jornada se dio al final de una reunión privada en el Despacho Oval, donde el mandatario estadounidense le obsequió de forma simbólica la llave de la Casa Blanca. Hace unos meses, Ronaldo le hizo llegar a Trump un jersey autografiado agradeciéndole su labor en la lucha por obtener la paz mundial y hoy, le dedicó unas palabras en redes sociales.

"Gracias, Sr. Presidente por la invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos dieron a mi y a mi futura esposa, Georgina. Cada uno de nosotros tiene algo significativo para dar, y yo estoy listo para cumplir con mi parte para inspirar a las nuevas generaciones para crear un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y la paz duradera", escribió Ronaldo en una publicación de Instagram acompañada por fotos suyas y su pareja junto a Donald Trump.

