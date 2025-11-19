Este martes la Selección de Costa Rica consumó uno de los peores fracasos de su historia, al quedar eliminado de la Copa del Mundo 2026 tras empatar sin goles ante Honduras. Así, los dirigidos por Miguel Herrera no lograron avanzar ni siquiera al repechaje mundialista y por ende, su paso por el futbol tico llegará a su fin.

El Piojo fue abucheado y repudiado por el público costarricense presente en el estadio Nacional y al terminar el partido, en conferencia de prensa, dio a entender que en estos días se reuniría con el presidente de la Federación para finiquitar su relación laboral.

“Me sentaré con el presidente para arreglar esa situación… seguramente estaremos hablando en estos días para finiquitar esto", declaró Herrera tras empatar con Honduras.

De acuerdo con ESPN, el contrato del Piojo estaba estipulado únicamente para el proceso clasificatorio al Mundial 2026. Al no cumplir con el objetivo, sus días están contados y sería cuestión de tiempo para que se haga oficial su salida.

Según el mismo medio, el finiquito del entrenador mexicano está estipulado en un mes de salario, el cual sería de 40 mil dólares, alrededor de 733 mil 414 pesos mexicanos.

