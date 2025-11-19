Este jueves se llevará a cabo en Zúrich, Suiza, en las instalaciones de la FIFA, el sorteo de los partidos para el repechaje que otorgará los últimos boletos al Mundial 2026, donde dos ciudades de México como Guadalajara y Monterrey fueron oficializadas como sedes para albergar partidos.

Entre el 23 y el 31 de marzo del 2026, el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey serán sede del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así, en México se definirán dos plazas más para el torneo de naciones más importante.

Lee también ¡Todo listo para el sorteo! Así quedaron definidos los bombos para la justa mundialista

Actualmente hay 42 países clasificados. Entre las selecciones que buscarán su boleto al Mundial en territorio mexicano, están los siguientes: Irak (AFC), la República Democrática del Congo (CAF), Jamaica y Surinam (CONCACAF), Bolivia (CONMEBOL) y Nueva Caledonia (OFC).

Este será el primer gran acercamiento de la Copa del Mundo a ciudades como Monterrey y Guadalajara, que recibirán cuatro partidos respectivamente entre fase de grupos y fase final.

Lee también Entrenador de la selección de Concacaf rompe en llanto tras quedar fuera del Mundial 2026