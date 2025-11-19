Este jueves se llevará a cabo en Zúrich, Suiza, en las instalaciones de la FIFA, el sorteo de los partidos para el repechaje que otorgará los últimos boletos al , donde dos ciudades de México como Guadalajara y Monterrey fueron oficializadas como sedes para albergar partidos.

Entre el 23 y el 31 de marzo del 2026, el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey serán sede del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así, en México se definirán dos plazas más para el torneo de naciones más importante.

Actualmente hay 42 países clasificados. Entre las selecciones que buscarán su boleto al Mundial en territorio mexicano, están los siguientes: Irak (AFC), la República Democrática del Congo (CAF), Jamaica y Surinam (CONCACAF), Bolivia (CONMEBOL) y Nueva Caledonia (OFC).

Este será el primer gran acercamiento de la Copa del Mundo a ciudades como Monterrey y Guadalajara, que recibirán cuatro partidos respectivamente entre fase de grupos y fase final.

