La fecha FIFA de noviembre fue desastrosa para la Selección Mexicana. No sólo en resultados, ya que no pudo vencer a Uruguay (1-1) y a Paraguay (2-1), la afición se desesperó y volvió a abuchear e insultar a los jugadores y, por si fuera poco, fue superada en el ranking mundial de selecciones por Estados Unidos, el acérrimo rival.

El combinado nacional dirigido por Mauricio Pochettino enfrentó a los mismos rivales que Javier Aguirre pero con resultados completamente opuestos. A Paraguay (2-1) lo derrotó por la mínima y a Uruguay (5-1) lo humilló con goleada.

Lee también Mundial 2026: ¿Cuándo y cuáles serán los partidos del repechaje mundialista que se jugarán en México?

Quienes se mantienen en la cima son España, Argentina y Francia. Los ibéricos firmaron su boleto a la Copa del Mundo, mientras los vigentes campeones vencieron con tranquilidad a Puerto Rico y Angola. Los galos superaron a Ucrania y Azerbaiyán.

La selección pentacampeona del mundo, Brasil, subió dos escalones para ubicarse en el lugar 5, por detrás de Inglaterra pero delante de Portugal.

A continuación, les dejamos los mejores 20 países del ranking.

Lee también Donald Trump le regaló a Cristiano Ronaldo las llaves de la Casa Blanca tras reunión en el Despacho Oval

EL TOP 20 DEL RANKING MUNDIAL DE FIFA

España Argentina Francia Inglaterra Brasil Portugal Países Bajos Bélgica Alemania Croacia Marruecos Italia Colombia Estados Unidos México Uruguay Suiza Japón Senegal Irán

Lee también Aficionado rompe en llanto tras recibir un autógrafo de Jorge Campos en el México vs Paraguay