La fecha FIFA de noviembre fue desastrosa para la . No sólo en resultados, ya que no pudo vencer a Uruguay (1-1) y a Paraguay (2-1), la afición se desesperó y volvió a abuchear e insultar a los jugadores y, por si fuera poco, fue superada en el ranking mundial de selecciones por Estados Unidos, el acérrimo rival.

El combinado nacional dirigido por Mauricio Pochettino enfrentó a los mismos rivales que Javier Aguirre pero con resultados completamente opuestos. A Paraguay (2-1) lo derrotó por la mínima y a Uruguay (5-1) lo humilló con goleada.

Lee también

Quienes se mantienen en la cima son España, Argentina y Francia. Los ibéricos firmaron su boleto a la Copa del Mundo, mientras los vigentes campeones vencieron con tranquilidad a Puerto Rico y Angola. Los galos superaron a Ucrania y Azerbaiyán.

La selección pentacampeona del mundo, Brasil, subió dos escalones para ubicarse en el lugar 5, por detrás de Inglaterra pero delante de Portugal.

A continuación, les dejamos los mejores 20 países del ranking.

Lee también

EL TOP 20 DEL RANKING MUNDIAL DE FIFA

  1. España
  2. Argentina
  3. Francia
  4. Inglaterra
  5. Brasil
  6. Portugal
  7. Países Bajos
  8. Bélgica
  9. Alemania
  10. Croacia
  11. Marruecos
  12. Italia
  13. Colombia
  14. Estados Unidos
  15. México
  16. Uruguay
  17. Suiza
  18. Japón
  19. Senegal
  20. Irán

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Miguel Herrera defiende a sus jugadores previo al partido clave de Costa Rica para clasificar al Mundial 2026

Futbol Internacional

Miguel Herrera defiende a sus jugadores previo al partido clave de Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
El entrenador de Nigeria acusa a Congo de hacer vudú para eliminarlos y clasificar al Mundial 2026

Futbol Internacional

El entrenador de Nigeria acusa a Congo de hacer vudú para eliminarlos y clasificar al Mundial 2026