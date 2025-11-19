La fecha FIFA de noviembre fue desastrosa para la Selección Mexicana. No sólo en resultados, ya que no pudo vencer a Uruguay (1-1) y a Paraguay (2-1), la afición se desesperó y volvió a abuchear e insultar a los jugadores y, por si fuera poco, fue superada en el ranking mundial de selecciones por Estados Unidos, el acérrimo rival.
El combinado nacional dirigido por Mauricio Pochettino enfrentó a los mismos rivales que Javier Aguirre pero con resultados completamente opuestos. A Paraguay (2-1) lo derrotó por la mínima y a Uruguay (5-1) lo humilló con goleada.
Lee también Mundial 2026: ¿Cuándo y cuáles serán los partidos del repechaje mundialista que se jugarán en México?
Quienes se mantienen en la cima son España, Argentina y Francia. Los ibéricos firmaron su boleto a la Copa del Mundo, mientras los vigentes campeones vencieron con tranquilidad a Puerto Rico y Angola. Los galos superaron a Ucrania y Azerbaiyán.
La selección pentacampeona del mundo, Brasil, subió dos escalones para ubicarse en el lugar 5, por detrás de Inglaterra pero delante de Portugal.
A continuación, les dejamos los mejores 20 países del ranking.
Lee también Donald Trump le regaló a Cristiano Ronaldo las llaves de la Casa Blanca tras reunión en el Despacho Oval
EL TOP 20 DEL RANKING MUNDIAL DE FIFA
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
- Croacia
- Marruecos
- Italia
- Colombia
- Estados Unidos
- México
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
Lee también Aficionado rompe en llanto tras recibir un autógrafo de Jorge Campos en el México vs Paraguay