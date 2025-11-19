El último partido amistoso de la Selección Mexicana en el 2025 terminó con derrota frente a Paraguay (2-1), insultos y abucheos para los jugadores y director técnico; sin embargo, hubo un aficionado que nunca olvidará la noche del martes 18 de noviembre gracias a Jorge Campos, el histórico guardameta tricolor.

En las tribunas del Alamodome, antes de que se consumara un nuevo resultado desastroso para el Tri, un aficionado mexicano lucía la icónica camiseta amarilla fluorescente con rombos de colores que supo vestir Campos, a quien persiguió para pedirle una foto y un autógrafo.

Lee también Donald Trump le regaló a Cristiano Ronaldo las llaves de la Casa Blanca tras reunión en el Despacho Oval

Primero, el aficionado recorrió las gradas para acercarse al túnel donde Campos iría para subir al palco de transmisión de TV Azteca.

Una vez que lo alcanzó, llamó la atención del 'Brody' y este accedió a firmarle la camiseta. Acto siguiente, el aficionado se tomó la cara en gesto de incredulidad y mientras su acompañante grabó el momento, rompió en llanto.

Así, Jorge Campos le regaló un momento inolvidable en una noche para el olvido a un aficionado mexicano.