Lo que empezó como una simple coincidencia en la zona del comedor del hotel de concentración se convirtió en uno de los momentos más virales y emotivos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025: la amistad entre las selecciones de y Japón.

Los jugadores de ambos países comenzaron a hacerse pasillos de honor mutuos cada vez que regresaban de un partido, se tomaban fotos y compartían risas.

Esa conexión trascendió el futbol y llegó a su punto más alto hace unos días, cuando México quedó eliminado en octavos de final tras caer 5-0 ante Portugal.

Lee también:

Los japoneses, que avanzaron a cuartos tras vencer en penales a Corea del Norte, organizaron una despedida especial.

¿Cómo fue la emotiva despedida entre las selecciones de México y Japón?

El portero Shuji Muramatsu tomó la palabra y, con un español sorprendentemente claro, dirigió un mensaje a sus amigos mexicanos: "Disculpen mi mal español. Felicidades por vencer a sus rivales en Dieciseisavos de Final, estamos orgullosos de ustedes y México también, tenemos un regalo para ustedes que conmemora esta amistad única. Les deseamos buen viaje y mucha suerte en sus carreras. Viva México y viva Japón", dijo Muramatsu.

Los nipones entregaron un póster conmemorativo y obsequios individuales.

Por su parte, el mediocampista mexicano Luis Gamboa, canterano del Atlas, respondió: "Con mucho agradecimiento por la amistad que generamos aquí, fue de ayuda que estuvieran para nosotros, los queremos un montón y queremos verlos campeones".

Japón enfrentará este viernes 21 de noviembre a Austria en los cuartos de final, con el respaldo moral de todo un país que los adoptó como “hermanos mayores” durante el torneo.

La imagen de los abrazos, los regalos y las lágrimas contenidas quedó grabada como uno de los episodios más humanos del futbol juvenil internacional.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Selección Mexicana: Los MEMES no perdonaron al Tri tras su derrota ante Paraguay

Selección Mexicana

Selección Mexicana: Los MEMES no perdonaron al Tri tras su derrota ante Paraguay
Piojo Alvarado reconoce que la Selección Mexicana vive un momento “bastante jodido” de cara al Mundial 2026

Selección Mexicana

Piojo Alvarado reconoce que la Selección Mexicana vive un momento “bastante jodido” de cara al Mundial 2026