Lo que empezó como una simple coincidencia en la zona del comedor del hotel de concentración se convirtió en uno de los momentos más virales y emotivos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025: la amistad entre las selecciones de México y Japón.

Los jugadores de ambos países comenzaron a hacerse pasillos de honor mutuos cada vez que regresaban de un partido, se tomaban fotos y compartían risas.

Esa conexión trascendió el futbol y llegó a su punto más alto hace unos días, cuando México quedó eliminado en octavos de final tras caer 5-0 ante Portugal.

Los japoneses, que avanzaron a cuartos tras vencer en penales a Corea del Norte, organizaron una despedida especial.

¿Cómo fue la emotiva despedida entre las selecciones de México y Japón?

El portero Shuji Muramatsu tomó la palabra y, con un español sorprendentemente claro, dirigió un mensaje a sus amigos mexicanos: "Disculpen mi mal español. Felicidades por vencer a sus rivales en Dieciseisavos de Final, estamos orgullosos de ustedes y México también, tenemos un regalo para ustedes que conmemora esta amistad única. Les deseamos buen viaje y mucha suerte en sus carreras. Viva México y viva Japón", dijo Muramatsu.

Los nipones entregaron un póster conmemorativo y obsequios individuales.

Por su parte, el mediocampista mexicano Luis Gamboa, canterano del Atlas, respondió: "Con mucho agradecimiento por la amistad que generamos aquí, fue de ayuda que estuvieran para nosotros, los queremos un montón y queremos verlos campeones".

#Sub17 | ¡Una amistad mundialista! 🇯🇵🤝🇲🇽



Nuestros caminos se separan, pero la conexión que construyeron estos chavos va más allá del futbol. ⚽️ Porque cuando se juega con el corazón… se gana una familia internacional. 💚#ProyectoSelecciones #SomosMéxico pic.twitter.com/l714TL685k — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 19, 2025

Japón enfrentará este viernes 21 de noviembre a Austria en los cuartos de final, con el respaldo moral de todo un país que los adoptó como “hermanos mayores” durante el torneo.

La imagen de los abrazos, los regalos y las lágrimas contenidas quedó grabada como uno de los episodios más humanos del futbol juvenil internacional.