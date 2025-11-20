Lo que empezó como una simple coincidencia en la zona del comedor del hotel de concentración se convirtió en uno de los momentos más virales y emotivos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025: la amistad entre las selecciones de México y Japón.
Los jugadores de ambos países comenzaron a hacerse pasillos de honor mutuos cada vez que regresaban de un partido, se tomaban fotos y compartían risas.
Esa conexión trascendió el futbol y llegó a su punto más alto hace unos días, cuando México quedó eliminado en octavos de final tras caer 5-0 ante Portugal.
Los japoneses, que avanzaron a cuartos tras vencer en penales a Corea del Norte, organizaron una despedida especial.
¿Cómo fue la emotiva despedida entre las selecciones de México y Japón?
El portero Shuji Muramatsu tomó la palabra y, con un español sorprendentemente claro, dirigió un mensaje a sus amigos mexicanos: "Disculpen mi mal español. Felicidades por vencer a sus rivales en Dieciseisavos de Final, estamos orgullosos de ustedes y México también, tenemos un regalo para ustedes que conmemora esta amistad única. Les deseamos buen viaje y mucha suerte en sus carreras. Viva México y viva Japón", dijo Muramatsu.
Los nipones entregaron un póster conmemorativo y obsequios individuales.
Por su parte, el mediocampista mexicano Luis Gamboa, canterano del Atlas, respondió: "Con mucho agradecimiento por la amistad que generamos aquí, fue de ayuda que estuvieran para nosotros, los queremos un montón y queremos verlos campeones".
Japón enfrentará este viernes 21 de noviembre a Austria en los cuartos de final, con el respaldo moral de todo un país que los adoptó como “hermanos mayores” durante el torneo.
La imagen de los abrazos, los regalos y las lágrimas contenidas quedó grabada como uno de los episodios más humanos del futbol juvenil internacional.