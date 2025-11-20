Costa Rica, la selección centroamericana con más participaciones en mundiales, con seis, aspiraba a sumar su cuarta asistencia en forma consecutiva, pero al mando del entrenador mexicano Miguel Herrera firmó una de las peores eliminatorias que se recuerden en el país tico.

En un grupo en el que Haití obtuvo el boleto directo, y que completaba Honduras y Nicaragua, la selección de Costa Rica apenas ganó un partido, un rendimiento que no pudieron corregir los veteranos Keylor Navas, Celso Borges, Joel Campbell y Kendall Waston, quienes fueron llamados de urgencia por el seleccionador para apoyar a un grupo de jóvenes jugadores.

Lee también: Estadio Azteca: Filtran nuevas imágenes de cómo lucen las tribunas VIP del Coloso de Santa Úrsula

Miguel Herrera llegó a la Selección de Costa Rica a principios de año con la obligación y el deseo de clasificar a la próxima Copa del Mundo 2026. La misión parecía sencilla al no estar México, Estados Unidos ni Canadá, los países sede del Mundial.

Sin embargo, el técnico nacional falló y el combinado tico se quedó sin Mundial. Así, el Piojo Herrera será recordado como el artífice de uno de los fracasos más grandes en la historia de la Selección de Costa Rica; "una pesadilla" lo califica la prensa del país centroamericano y para muestra, la afición afuera del Estadio Nacional, donde empataron sin goles ante Honduras.

¿Cómo veía el Piojo Herrera la clasificación de Costa Rica al Mundial 2026?

Durante una charla con el periodista Miguel Gurwitz, el Piojo veía como algo ilógico que el cuadro costarricense no accediera a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, una vez que quedaron definidos los lugares directos y de repesca, el timonel tricolor tuvo que reconsiderar su opinión.

"Es obligatorio, no hay vuelta de hoja, aquí es obligación porque es una selección importante, grande, porque hay muy buen equipo, porque hay buenas figuras y porque tienes que ir", era la visión de Herrera previo al desastre.

"Como Canadá, Estados Unidos y México están fuera de la eliminatoria y tienes tres boletos y dos medios boletos más, pues sería algo ilógico no llegar al Mundial... No llegar, sería totalmente un fracaso", dijo en su momento sin pensar que ese revés se haría realidad.