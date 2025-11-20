Este jueves, México celebró un extraordinario triunfo en Miss Universo 2025, donde la tabasqueña Fátima Bosch se coronó como la campeona del icónico certamen de belleza internacional.

Desde el inició de esta competencia, la mexicana fue colocada como una de las contendientes más fuertes, pero su punto más alto fue hace unos días, cuando Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, buscó exhibirla frente a las demás concursantes, además de buscar silenciarla cuando ella quería hablar.

La hoy mujer más hermosa del mundo no se quedó callada ante estas acciones, momento que se viralizó en redes y ocasionó que se ganara aún más el cariño de los que estaban pendientes a este concurso.

Lee también: Selección Mexicana Sub 17: Así fue la emotiva despedida del Tri con el representativo de Japón

"Como mujer quiero alzar mi voz y quiero ponerla al servicio de los demás para crear el cambio y tener todo fuerte y conciso. Porque somos mujeres. Las mujeres que logramos pararnos con valentía somos las que hacemos historia", respondió en la sesión de preguntas de la final de Miss Universo 2025.

#OrgulloMexicano 🇲🇽 👏



🫅 ✨ Fátima Bosch, originaria de Tabasco, conquistó Miss Universo 2025 en Tailandia y le dio a México su cuarta corona de este certamen después de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020.



📸 #FOTOS: AFP pic.twitter.com/kuEy8gcDDp — El Universal (@El_Universal_Mx) November 21, 2025

¿Qué futbolista del América fue novio de Fátima Bosch?

Kevin Álvarez fue el jugador de las Águilas que mantuvo una relación con la actual Miss Universo. Durante 2022, el lateral derecho del cuadro azulcrema y la modelo mexicana se convirtieron en noticia porque se dio a conocer el romance que existía entre ambos.

Esta noticia se reveló en una transmisión de Twitch, donde Miguel Layún e Igor Lichnovsky revelaron la relación que sostenían el canterano de los Tuzos y la oriunda de Tabasco.