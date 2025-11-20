Costa Rica, desde Brasil 2014, donde alcanzaron los Cuartos de Final, no se habían perdidos un Mundial. Lamentablemente, de la mano de Miguel Herrera, el combinado quedó eliminado de la edición del próximo año que se va a realizar en México, Estados Unidos y Canadá.

Keylor Navas se quedó con las ganas de despedirse de la que sería su cuarta Copa del Mundo, lo que será un asterisco es una brillante carrera. Una vez consumado el fracaso, se tomó un momento para lanzar un mensaje a sus aficionados.

¿Qué dijo Keylor Navas tras la eliminación?

Costa Rica resultó un fracaso rotundo en la eliminatoria de Concacaf. Haití se quedó el boleto directo y el desempeño de los involucrados fue tan mediocre, que en ese sector no alcanzaron ni el boleto para el Repechaje.

Keylor Navas, como líder y experimentado de los ticos, fue de los primeros en dar la cara tras el empate sin goles frente a Honduras, que significó el adiós a toda posibilidad de estar por lo menos en el Playoffs.

Mediante un mensaje que publicó en Instagram, el exjugador del Real Madrid ofreció disculpas a sus seguidores y señaló que será algo no se volverá a repetir, ya que les quedó un aprendizaje muy grande.

“Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial. No queda otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición por su apoyo hasta el final”, escribió el portero de los Pumas.

Las decepciones fueron muchas para el tico esta semana, debido a que apenas dos días después, el guardameta tuvo que reportar con los universitarios para disputar el Play In, donde fueron goleados 3-1 por Pachuca y, por ende quedaron eliminados del Apertura 2025.