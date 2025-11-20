A principios de este año, la selección de Costa Rica decidió confiar su futuro a Miguel Herrera, quien se convirtió en su entrenador y tenía como único objetivo clasificar al Mundial 2026.

Sin embargo, el entrenador mexicano se quedó lejos de las expectativas y resultó un total fracaso al frente de los ticos, cortando una racha de tres Copas del Mundo consecutivas a las que asistían.

¿Por qué despidieron al Piojo Herrera?

Pese a que la selección de Costa Rica bajo el mando del Piojo Herrera tuvo algunos destellos de buen futbol, en los partidos realmente importantes se quedaron cortos y les costó muy caro.

En la Copa Oro de este año, tuvieron en la lona a Estados Unidos en Cuartos de Final, pero en la tanda de penaltis quedaron eliminados, situación que generó una molestia de la afición con el equipo.

En la etapa definitiva de la Eliminatoria de Concacaf, los ticos simplemente no supieron reaccionar. Si bien no perdieron muchos paridos, dejaron escapar puntos, varios de ellos en casa.

En los dos partidos definitivos, cuando la obligación era ganar, perdieron uno y empataron otro, siendo incapaces de meter un solo gol. Eso condenó a los centroamericanos a ser eliminador del Mundial 2026.

Como era de esperarse, a unas horas del fracaso del Piojo Herrera, la federación tica decidió darle las gracias al técnico mexicano, quien no pudo estar al frente de una selección de nueva cuenta en un Mundial.

“La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre.

“El Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días el proceso de análisis de candidatos para dirigir a la Tricolor de cara a las fechas FIFA del próximo año”, se lee en el comunicado.