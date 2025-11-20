Allan Saint-Maximin tiene posibilidades de jugar el Mundial 2026 con Haití

Haití se convirtió en una de las gratas sorpresas para el Mundial 2026. Contra todo pronóstico, la selección caribeña se metió de manera directa al máximo torneo de la FIFA, dejando que Costa Rica y Honduras se pelearan el Repechaje, mismo que se lo terminaron quedando los catrachos.

Desde Alemania 1974, el equipo haitiano no participaba en la Copa del Mundo, edición en la que no les fue nada bien, al perder todos sus partidos. Se espera que esta generación pueda cambiar la historia para su país.

¿Allan Saint-Maximin jugará Mundial con Haití?

Luego de que se consumó la clasificación de Haití al Mundial 2026, en redes sociales se viralizó un tema que generó dudas entre los aficionados. Todo debido a la posibilidad de que Allan Saint-Maximin pueda ser convocado por los haitianos a la Copa del Mundo.

Es sabido que el abuelo del jugador del América es de origen haitiano, situación que le abriría la puerta al potente delantero. Hasta el momento, no se tiene conocimiento que desde Haití le hayan realizado una propuesta al futbolista de 2028 que tiene la nacionalidad francesa.

Si bien, Saint-Maximin jugó con la selección de Francia, únicamente lo hizo en categorías juveniles y no tuvo posibilidad de debutar con la mayor, un punto más a su favor en caso de buscar jugar una Copa del Mundo.

Allan Saint-Maximin solo jugó con Francia en las categorías juveniles. Foto: Especial

Pese a que todo empezó como una especulación de redes sociales, el atacante de las Águilas sí tiene opciones de realizar el ‘one time-switch’ ante FIFA que le dé la oportunidad de jugar con Haití el Mundial del siguiente año.

Lo que es un hecho es que el entrenador Sébastien Migné logró junto a sus jugadores la clasificación al máximo torneo de la FIFA sin la participación Allan Saint-Maximin, por lo que luce bastante lejana la posibilidad de que lo sume a la lista final de convocados.