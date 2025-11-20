La Selección Mexicana se despidió de la actividad futbolística en 2025 con muchas dudas y una marcada separación entre la afición y jugadores, que se dio a raíz del partido en Torreón, debido a que la afición esperaba a Carlos Acevedo en la portería y Javier Aguirre decidió que la mejor opción era Tala Rangel.

Y es que da la impresión que el entrenador nacional tiene muchas dudas en la portería, lo que le abriría las puertas a Guillermo Ochoa, que en caso de ser llamado de nuevo, es seguro que desplazará al meta de Santos.

¿Guillermo Ochoa irá al Mundial?

Mucho se ha hablado de que Guillermo Ochoa tiene su lugar seguro en el Mundial 2026. Sobre todo, después de que se viralizaron las imágenes del portero realizando comerciales con la nueva indumentaria, lo que para muchos es significado de que será uno de los tres porteros de Javier Aguirre.

Esto ha molestado demasiado a los aficionados, ya que esperaban una renovación total con los llamados de Malagón, Rangel y Acevedo. Incluso, algunos temen que al llamar a Paco Memo, hay posibilidades de que no lo haga como tercera opción, sino como la primera.

La aparición de Ochoa Magaña, desde el punto de vista de muchos comentaristas, se debe a temas comerciales que se anteponen a lo deportivo, por lo que pase lo que pase, seguramente se subirá a la lista final.

Uno de los que piensa de esa manera es Enrique Bermúdez, quien aseguró que así juegue en Chipre o en una liga amateur de Xochimilco, los intereses económicos le darán su sexto Mundial a Guillermo Ochoa.

“Híjole, está jugando en un país donde no existe... es como si jugara en la liga de Xochimilco, casi, casi. Yo creo que va a estar en la Selección, porque hay intereses comerciales muy fuertes y tú lo sabes, para qué decir que no si sí. Es un gran portero, yo creo que va a ser el tercer portero”, comentó el Perro Bermúdez.