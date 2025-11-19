Este martes, la Selección Mexicana cerró el 2025 de la forma más dolorosa imaginable: cayendo 2-1 ante Paraguay en San Antonio.

Lo que debió ser un partido para lavar la imagen tras el papelón y los abucheos en Torreón contra Uruguay terminó siendo una nueva decepción.

Lejos de mostrar orgullo y personalidad como prometieron los jugadores después de criticar al público mexicano, el Tri ofreció otra actuación gris, sin ideas y vulnerable atrás, confirmando que el año termina exactamente como empezó: en crisis.

El ambiente en el Alamodome fue todavía más hostil que en México. Los mismos aficionados que viajan a apoyar al Tri en Estados Unidos descargaron su frustración con abucheos constantes y, por desgracia, el grito homofóbico resonó con más fuerza y claridad que nunca, dejando nuevamente en evidencia un problema que la Federación Mexicana de Fútbol no ha podido (o querido) erradicar.

La imagen del seleccionado nacional vuelve a quedar manchada ante el mundo justo cuando más necesitaba reivindicarse.

Lo único rescatable de la noche fue el debut de Armando “Hormiga” González, que mostró destellos de calidad y fue de lo poco potable en medio del desastre. Sin embargo, eso no alcanzó para calmar a la afición en redes sociales, que descargó toda su creatividad e ironía con una lluvia de memes brutales que se volvieron tendencia inmediata.

¿Cuáles fueron mejores MEMES tras la derrota de México ante Paraguay?

Una vez más, el pueblo mexicano transformó el dolor en humor negro y no perdonó ni al director técnico, ni a los jugadores, ni a los directivos. El 2025 se va con más preguntas que respuestas y con el Tri en su punto más bajo en mucho tiempo.

Los MEJORES MEMES de la derrota de México ante Paraguay

