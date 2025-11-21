De nuevo, Gilberto Mora fue decisivo para los Xolos de Tijuana. En el partido de Play-In entre el sexto y séptimo lugar del torneo, el juvenil mexicano fue quien terminó por decidir el partido.

Pese a que los Bravos de Juárez pegaron primero en el compromiso, los dirigidos por Sebastián Abreu supieron darle la vuelta, y así clasificar a los Cuartos de final, donde se medirán a Tigres.

Sin embargo, al minuto 59, cuando todo estaba empatado a un gol, Mora tomó el balón luego de un penalti a favor de los suyos, y como un veterano sin presión, ejecutó el cobro de una manera excelsa.

Así fue el gol de penalti de Gilberto Mora

Tras una falta en el área cometida por los Bravos, y ya cuando jugaban con uno menos, el mediocampista de 17 años de edad decidió que era su momento para adelantar a Xolos, y lo hizo con un lanzamiento a lo Panenka, que dejó completamente vencido a Sebastián Jurado, arquero de Juárez.

Finalmente, y con el partido prácticamente decidido, los locales pusieron el último clavo en el ataúd para Juárez, con el gol de Ezequiel Bullaude al 91', para poner el 3-1 en el marcador final.

