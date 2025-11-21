Vestido completamente de azul, con las manos a los costados y con un semblante que refleja la incredulidad de haber llegado a un sitio en el que claramente no pertenece, posó el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. El tapatío vivirá una nueva etapa en su vida, ahora como auxiliar técnico del Real Valladolid de la segunda división de España.

Guillermo Almada, exdirector técnico del Pachuca, incorporó a Alfaro a su equipo de trabajo en plena temporada. El conjunto de la provincia de Valladolid marcha séptimo en la temporada 2025-26 con 20 puntos en 14 jornadas disputadas, por lo que el ascenso luce probable, teniendo en cuenta que el Deportivo La Coruña, líder del campeonato, suma 26 unidades.

El exgobernador de Jalisco tiene las credenciales para estar en el puesto que hoy ocupa, pero igual no deja de ser sorprendente que una figura de tanta injerencia en la política mexicana haya dado un giro de 180 grados a su vida. El propio Alfaro explicó la decisión en una publicación que hizo en sus redes sociales.

“Hubo muchos que no entendieron mi decisión, otros se burlaron de mi propósito. Esa ha sido la historia de mi vida. Hacer lo que siento y luchar por lo que creo con determinación, aunque el mundo te juzgue, aunque todos duden de ti”, relata Alfaro en el post.

Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de… pic.twitter.com/PnPRiB9sND — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 21, 2025

El tapatío presume estudios como entrenador en el campus virtual de la Asociación de Técnicos del Futbol Argentino (ATFA). Alfaro además presume haber cumplido con sus horas de práctica en el club de sus amores: el Guadalajara. Posteriormente a su paso por la institución rojiblanca, acreditó un Masters en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid.

“Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion”, añadió el exgobernador, quien concluyó su publicación con un “¡Aúpa Pucela!”.