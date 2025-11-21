La victoria de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 destapó una relación del pasado con el futbolista del América, Kevin Álvarez. La pareja comenzó su noviazgo en 2022 y actualmente viven sus respectivas vidas separados.

Es por ello que resulta justo indagar en aquellas parejas conformadas por deportistas y ganadoras del certamen de belleza más popular del mundo: Miss Universo. Desde su fundación en 1952 el concurso ha tomado cada vez más importancia a nivel mundial y sus ganadoras alcanzaron reconocimiento internacional durante sus reinados.

Fue hasta el milenio cuando deportistas y ganadoras de Miss Universo comenzaron relaciones sentimentales que han acaparado la atención de las cámaras. La popularidad de las parejas en sus respectivos rubros, las ha expuesto a un foco particular de atención.

Amelia Vega (Miss Universo 2003) y Al Horford (baloncesto)

La relación entre Amelia Vega y Al Horford se ha consolidado como una de las más estables entre una Miss Universo y un deportista. La dominicana y el jugador de la NBA se casaron en 2011 y, desde entonces, han formado una familia numerosa y muy mediática. Su vida juntos ha mostrado un equilibrio entre la carrera de Horford en la élite del baloncesto y el crecimiento personal y profesional de ella, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del deporte y el entretenimiento latino.

Natalia Glebova (Miss Universo 2005) y Paradorn Srichaphan (tenis)

Natalia Glebova vivió una relación muy mediática con el tenista tailandés Paradorn Srichaphan, con quien se casó en 2007. Su romance unió a una reinda de belleza canadiense y a una de las figuras deportivas más importante de Tailandia, convirtiéndose en una referente de pareja intercultural. Aunque la relación terminó en 2011, su matrimonio fue ampliamente seguido por la prensa asiática y del entretenimiento, marcando uno de los vínculos más notables entre una Miss Universo y un deportista profesional.

Zuleyka Rivera (Miss Universo 2006) y J.J. Barea (baloncesto)

Zuleuka Rivera sostuvo una relación sentimental con el basquetbolista puertorriqueño J.J. Barea, con quien tuvo un hijo en 2012. La pareja, formada por dos figuras muy populares en Puerto Rico, acaparó la atención mediática por su química y por el peso que ambos tenían en el deporte y el espectáculo caribeño. Aunque la relación no perduró, se mantuvieron como una dupla muy comentada debido a su historia personal y al vínculo que compartían a través de su hijo.

Olivia Culpo (Miss Universo 2012) y Christian McCaffrey (futbol americano)

Olivia Culpo y Christian McCaffrey se convirtieron en una de las parejas más influyentes entre el mundo del modelaje y la NFL. La exMiss Universo inició su relación con el estelar corredor en 2019, y desde entonces ambos han proyectado una imagen de estabilidad y apoyo mutuo en medio de agendas altamente demandantes. Su matrimonio en 2024 consolidó una historia de amor muy seguida por la prensa estadounidense, destacando la mezcla entre glamour, deporte de élite y una conexión personal que ha fascinado a sus seguidores.