Guadalajara y Monterrey se convertirán en marzo de 2026 en el epicentro del futbol mundial antes del arranque oficial del Mundial 2026.

El ambiente mundialista ya se percibe entre los aficionados, quienes esperan con muchas expectativas el 11 de junio de 2026, fecha en la que el Estadio Azteca abrirá sus puertas para la inauguración del Mundial.

Los estadios Akron y BBVA, dos de las tres sedes mexicanas confirmadas para la Copa del Mundo de Norteamérica junto al Coloso de Santa Úrsula, albergarán el Repechaje Intercontinental que otorgará los últimos dos boletos al torneo de 48 equipos.

Lee también: Pepe Segarra reveló los dos verdaderos motivos por los que se separó de los 'Tres Amigos'

El sorteo realizado por la FIFA estableció que seis selecciones pelearán por esas plazas: Congo (África), Bolivia (Conmebol), Iraq (Asia), Jamaica (Concacaf), Nueva Caledonia (Oceanía) y Surinam (Concacaf).

Los duelos se disputarán en formato de eliminatoria directa a partido único en territorio neutral, y México fue elegido como sede de ambos caminos.

¿Qué partidos de Repechaje Intercontinental se jugaran en el Estadio Akron y BBVA?

En el Estadio Akron de Guadalajara se jugarán:

Nueva Caledonia vs Jamaica

El ganador de esa serie frente a Congo

Mientras que en el Estadio BBVA de Monterrey se enfrentarán:

Bolivia vs Surinam

El vencedor de ese cruce contra Iraq

Con esta designación, ambos recintos tendrán su primera gran prueba con ambiente mundialista real meses antes del torneo. Para Guadalajara y Monterrey representa también una oportunidad de afinar logística, transporte, seguridad y operación hotelera de cara a los partidos oficiales del Mundial 2026, donde México será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Hay que recordar que las selecciones de UEFA no participan en estos encuentros, ya que dicha confederación tiene su sistema para definir a los combinados que estarán en el Mundial, con 16 equipos peleando por cuatro lugares.