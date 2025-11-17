Las trasmisiones del Super Bowl y de la Serie Mundial no han sido lo mismo desde que los ‘Tres Amigos’: Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra, se separaron y dejaron de amenizar los partidos a través de las pantallas de Televisa.

Para nade es un secreto que los cronistas se ganaron el cariño y preferencia de los espectadores, debido a que su buena relación, profesionalismo, conocimiento y humor hacían que cada encuentro que les tocaba narrar fuera de lo más entretenido.

Lee también: Álvaro Morales explotó vs la Femexfut por comerciales de Guillermo Ochoa: "Son una vergüenza"

Pese a que usualmente se imponían en el rating sobre su competencia, el Super Bowl LVIII fue el último que narraron juntos Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra.

Luego de 42 años juntos, Segarra anunció en sus redes sociales que había terminado su etapa con la televisora de San Ángel. Fue el 6 de marzo de 2024, cuando Pepe informó sobre su salida de Televisa.

"Mis niños, tengo algo que contarles… Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen", escribió en las redes.

La primera ocasión que De Valdés, Burak y Segarra trabajaron juntos fue en 1986 en el Super Bowl XX, donde Chicago Bears le pasó por encima 46-10 a los New England Patriots.

Desde ese punto hasta su última vez los ‘Tres Amigos’ pudieron estar juntos en las transmisiones en 32 ocasiones. Por otra parte, fueron 26 veces las que estuvieron al frente del micrófono narrando el Clásico de Otoño de las Grandes Ligas.

¿Cuál fue el verdadero motivo por que el que se separaron los 'Tres Amigos?

Actualmente, además de trabajar para la cadena Fox Sports, Pepe Segarra se desempeña en la radio con Grupo Acir, a través del programa 'Espacio Deportivo', donde el comentarista reveló los dos motivos por los que decidió separarse de Toño y Burak.

Y es que en la emisión de la tarde del programa, donde lo que menos se toca son temas deportivos, Pepe recordó la canción de los Beatles 'El Submarino Amarillo', y por ende la vez que Enrique Burak le rompió un juguete inspirado en esa rola durante un programa.

"Creo que es la primera ocasión que lo he visto (a Burak) realmente contrariado, porque la verdad sí estaba bien apenado (...) Luego el mismo se encargó de reconstruirlo" recordó.

Tras ese comentario, sus compañeros del programa le recordaron que por ese tipo de cosas fue que decidió abandonar a los 'Tres Amigos', recordando también la vez que De Valdés lo 'ofendió' por llevar "un pinche vasito" como recuerdo del Super Bowl.

"Se van sumando rollo", admitió Pepe Segarra entre carcajadas recordado en tono de broma ambos episodios como el 'motivo que provoco su salida', aunque su verdadera razón se dio por seguir al deporte de sus amores, el beisbol de las Mayores por la señal de Fox Sports.