Kevin Mier, portero titular de Cruz Azul, vive horas bajas fuera y dentro de las canchas. Y es que además de la lesión que sufrió en el partido ante los Pumas, donde recibió una dura entrada el jugador universitario, Adalberto Carrasquilla; el arque ahora enfrenta un problema con la ley.

El colombiano de 25 años fue demandado por la propietaria Yolanda Muñiz Martínez ante el Poder Judicial de la Ciudad de México por incumplimiento de contrato de arrendamiento, con un adeudo que asciende a 270 mil pesos y que sigue creciendo, esto de acuerdo con el diario ESTO.

El expediente señala que Mier dejó de pagar la renta de la casa ubicada en San Jerónimo, alcaldía Magdalena Contreras, desde septiembre pasado.

La propiedad la ocupó durante año y medio tras recibirla de su compatriota Kevin Castaño, quien se marchó a Rusia.}

“Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó 15 pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y por lo tanto ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no (pagaría)”, dijo la afectada al diario deportivo antes mencionado.

Muñiz Martínez también acusó al cancerbero de abandonar el inmueble 'destrozado y sucio” con muebles rotos y de llevarse un horno de microondas.

Al no localizarlo personalmente, la notificación se entregó el jueves 13 de noviembre en las instalaciones de La Noria y fue recibida por personal jurídico del club.

Hasta el momento ni Kevin Mier ni Cruz Azul han emitido posicionamiento oficial sobre el caso que podría derivar en embargo de bienes del jugador.