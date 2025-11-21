La competencia por la portería de la Selección Mexicana se encuentra en su punto más álgido, con Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel posicionándose como los principales candidatos para ser el titular en el Mundial 2026.

Esta lucha ha generado innumerables debates en el futbol mexicano, especialmente en torno a la posibilidad de que Guillermo Ochoa sea convocado para disputar su sexto Mundial, un hecho que daría mayor lustro a trayectoria en el Tricolor.

Sin embargo, recientemente, el exportero Oswaldo Sánchez, histórico guardameta de Chivas y titular en el Mundial de Alemania 2006, opinó de manera contundente sobre el futuro de Ochoa.

Según Sánchez, Memo no tiene una oportunidad real de llegar a su sexto Mundial, a menos que Rangel, Malagón o Carlos Acevedo experimenten un bajón significativo en su rendimiento durante los próximos meses, lo que abriría una puerta para el veterano.

Pero esta rivalidad entre Oswaldo Sánchez y Guillermo Ochoa representa uno de las rivalidades más intensas en la historia reciente del futbol mexicano.

No solo competían por ser el mejor portero del país, hecho que era aderezado por la situación de sus respectivos clubes, Chivas y América, que alimentaba una enemistad natural que se trasladaba a la selección.

¿Cómo fue la burla de Oswaldo Sánchez en contra de Memo Ochoa?

Un episodio clave que avivó la tensión entre ambos ocurrió en un partido amistoso entre México y Corea del Norte, disputado en el Estadio TSM de Santos, justamente donde el Tri enfento a Uruguay hace unos días.

En ese encuentro, Ochoa cometió una pifia monumental al no atacar correctamente un disparo rival, permitiendo que el balón se colara en su portería sin mayor oposición, un error que marcó un momento bajo en su carrera.

La transmisión televisiva capturó el instante preciso del fallo de Ochoa, y en un enfoque a uno de los palcos, apareció Oswaldo Sánchez. De manera burlona, Sánchez se quitó la chamarra y amagó con lanzarse al campo, un gesto que fue interpretado como una mofa directa hacia Ochoa, intensificando la polémica entre los dos cancerberos.

Después Oswaldo explicó el incidente en una entrevista con TUDN. "Estábamos con la fiesta total porque nunca había ido la selección a jugar ahí. De pronto me dijeron '¿A poco no te dan ganas de meterte?'. Entonces dije que 'sí' y se me ocurre hacer así con el saco", relató.

Intentó aclarar el malentendido a través de un amigo en común, pero Ochoa nunca aceptó dialogar, dejando la rivalidad sin resolución.