En el futbol, la pasión de los aficionados muchas veces trasciende lo que ocurre dentro de la cancha, y en el caso del Santos Laguna, desde hace ya algún tiempo una seguidora ha capturado la atención de propios y extraños, convirtiéndose viral cada vez que es captada por las pantallas de televisión en las gradas del TSM Corona.

Se trata de la fanática Estefany Caballero, también conocida en las redes como 'Fanita Cabco', quien es una joven médico, quien no solo se ha hecho viral una vez por su belleza y carisma, sino que también ayer durante el partido entre México y Uruguay se robó los reflectores con su presencia en la casa santista.

De hecho, fue una de las personas indignadas en el TSM Corona que no estuvieron de acuerdo con el 11 inicial de Javier Aguirre para enfrentar a los dirigidos por el estratega Marcelo Bielsa.

Y es que hay que recordar que la decisión del Vasco de sentar a Carlos Acevedo y poner a Raúl "Tala" Rangel fue una afrenta para la fanaticada Lagunera que sin duda llegó con la ilusión de ver a su actual referente en el arco de la Selección Nacional.

¿Cómo fue que la fanática de Santos estalló en contra de Javier Aguirre?

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula un poco más de 180 mil seguidores, Estefany compartió varias imágenes de su visita al Estadio TSM Corona, donde apoyó al Tricolor durante los 90 minutos.

Sin embargo, en el comentario que acompañó a varias de sus portales en el inmueble dejó entrever su molestia por no haber visto al guardameta del Santos en acción.

"Partido Selección Mexicana vs Uruguay en casa. Orgullosamente mexicana. Aunque hubiera sido perfecto si hubieran puesto a mi Carlitos en la portería... Te pasaste Vasco... con el niño, no", escribió Fanita junto a unos emojis de enojo.