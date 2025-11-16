En el marco de la Fecha FIFA de noviembre, que ha dado pie a partidos amistosos para equipos de la Liga MX de cara a la Liguilla, el Club América se midió al LA Galaxy en un duelo que finalizó 2-2.

El encuentro, disputado en Estados Unidos, no solo sirvió para fortalecer lazos con la afición azulcrema en el extranjero, sino que generó una imagen icónica que se viralizó en redes sociales.

¿Qué fue lo que hizo Álvaro Fidalgo previo al partido América vs LA Galaxy?

Minutos antes del pitazo inicial, las cámaras captaron a Álvaro Fidalgo, estrella española de las Águilas, entonando con pasión el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia protocolaria.

El mediocampista, alineado con sus compañeros, no dudó en cantar el lábaro patrio, un gesto que emocionó a los seguidores tricolores y reavivó el tema sobre su posible integración a la Selección Mexicana.

¡ME ILUSIONAS, MAGUITO! 😍 Fidalgo ya canta el HIMNO NACIONAL 🇲🇽🤩 pic.twitter.com/UsBmBf42IT — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 16, 2025

Fidalgo, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, ha expresado su deseo de obtener la nacionalidad mexicana, proceso que ya avanza con todos los documentos en orden.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, no descartó la opción: aseguró que, al tener todo en regla, Fidalgo es una alternativa viable para el proyecto rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Desde su llegada al América, el ibérico se ha convertido en pilar indiscutible. En la temporada 2024-2025, disputó 42 partidos, anotando 8 goles y repartiendo 9 asistencias, con participación directa en 17 tantos y un promedio de 0.46 contribuciones por 90 minutos.

Su visión de juego y liderazgo en el mediocampo lo posicionan como uno de los futbolistas más productivos de la Liga MX.

La viralidad del video ha ilusionado a la afición, que ve en Fidalgo un refuerzo naturalizado ideal para el Mundial. Mientras el América se prepara para la Liguilla, este episodio refuerza el vínculo emocional del español con México, avivando esperanzas de verlo defender la verde en 2026