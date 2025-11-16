La Selección Mexicana extendió su racha negativa a cinco partidos sin victoria tras empatar 0-0 ante Uruguay en el Estadio Corona de Torreón. Este resultado, frente a un rival sudamericano, profundizó las dudas sobre el equipo dirigido por Javier Aguirre, dejando a la afición con un sabor amargo al abandonar el inmueble.

Sin embargo, no todo fue decepción pues varios de los aficionados, espectadores y usuarios de las redes se llevaron una sonrisa de oreja a oreja tras el partido tras haber visto a una aficionada que es recurrente visitante al TSM Corona y que en esta ocasión también se robó las miradas y hasta un poco el protagonismo al Tricolor.

Lee también: El Tri del 'Vasco' Aguirre empató ante Uruguay y los usuarios no lo perdonaron con los MEMES

Antes, previo al partido, los abucheos que resonaron durante la presentación de la alineación presagiaron una noche complicada. Una de las decisiones más controvertidas fue sentar a Carlos Acevedo, ídolo local de Santos Laguna, para dar titularidad a Raúl "Tala" Rangel en el arco.

Esta elección generó una afrenta inmediata entre la fanaticada lagunera, que llegó ilusionada por ver a su referente defendiendo la portería nacional. El ambiente se tornó hostil desde el inicio, con rechiflas, insultos y abucheos contra el guardameta.

Lo destacado: Raúl Jiménez tuvo algunas jugadas de peligro, Chucky Lozano intentó generar peligro, pero salió lastimado; y Gilberto Mora mantiene su estatus de joya y fue ovacionado como ídolo.

Fuera de ello, el partido se volvió ríspido con amarillas, faltas y un ritmo cortado por el árbitro, sin que México y Uruguay lograran romper el cero.

¿Quién es la aficionada que se volvió viral en el México vs Uruguay?

Sin embargo, más allá de lo que ocurrió en la cancha, para algunos aficionados lo mejor ocurrió en la gradas, donde apareció la aficionada del Santos, Estefany Caballero, y quien se robó el protagonismo de la noche y cientos de miradas.

Ataviada con la nueva playera de la Selección Mexicana y unos leggings negros, 'Fanita' como se hace llamar en las redes sociales captó la atención de los presentes, los espectadoresd de la transmisión de TV y de usuario de las redes, quienes no dudaron en asegurar que ver a la chica fue lo mejor del partido.

De nuevo, por mucho, lo mejor en un partido en el Estadio Corona de Torreón. pic.twitter.com/pQCwJmTGdL — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) November 16, 2025