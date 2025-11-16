¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará su último compromiso del año ante su similar de Paraguay. Para el gusto de Raúl Jiménez y el resto de los futbolistas que fueron abucheados en Torreón tras el soso empate a ceros contra Uruguay, el duelo se disputará en Estados Unidos.

El Tricolor cerrará un complicado 2025 en el que atraviesan un racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. La última victoria del equipo de Javier Aguirre fue en julio en la final de la Copa Oro ante una selección de Estados Unidos que no contaba con sus máximos referentes.

Los dirigidos por el Vasco han roto relación con su aficionados, quienes los abuchearon en el Territorio Santos Modelo. Este 2025 el vínculo entre el Tricolor se distanció. Las remodelaciones en el Estadio Banorte (anteriormente conocido como Estadio Azteca) comenzaron la declive al sacar a la Selección Mexicana de su casa, luego las persecuciones de migrantes en Estados Unidos a mitad de año infundieron temor y alejaron a la afición mexicana que radica en el vecino país del norte.

México entonces tuvo que expandir horizontes y jugar en estadios de la Liga MX como el caso del estadio Akron y el Territorio Santos Modelo (TSM) de donde salieron abucheados tras los empates ante Ecuador y Uruguay, respectivamente. Este martes el Tricolor se medirá ante Paraguay en un duelo en donde más allá de cerrar el año, buscan sanar la relación con sus aficionados.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido entre México y Paraguay este martes 18 de noviembre?

El Alamodome de San Antonio, Texas será sede del último compromiso del Tricolor en 2025. El partido será transmitido a través de televisión abierta, señal de paga y plataforma de streaming.

México vs Paraguay