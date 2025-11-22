Guillermo Ochoa, desde la Copa Oro donde fungió como tercer portero de la Selección Mexicana, no ha sido considerado por Javier Aguirre en las últimas convocatorias para los partidos amistosos.

Más de uno imaginó que eso significaba que estaba borrado y no sería llamado para el Mundial 2026. No obstante, unas fotos filtradas en redes sociales hacen pensar lo contrario, situación que enfureció a los aficionados.

¿Ochoa tiene su lugar seguro en el Mundial?

Paco Memo, portero del AEL Limassol de Chipre, ha estado buscando regularidad para ser parte de la Selección Mexicana, debido a que su objetivo es imponer la marca de haber estado en seis Mundiales, aunque únicamente disputó la mitad.

No obstante, hasta hace unas semanas parecía que la batalla la tenía perdida ante Luis Malagón, Tala Rangel y Carlos Acevedo. Sin embargo, en días previos al partido ante Uruguay en Torreón se detonó la furia de la afición.

Todo debido a que en redes sociales aparecieron unas fotografías de Guillermo Ochoa en la concentración de la Selección Mexicana en el CAR, donde fue llamado para realizar comerciales del Mundial 2026 con la nueva indumentaria.

Muchos seguidores tomaron esto como la clara prueba de que, aunque no ha sido llamado a ninguna Fecha FIFA, Paco Memo tiene asegurado su lugar en la Copa del Mundo por temas comerciales de la FMF.

Estas son las fotos filtradas de Memo Ochoa con la Selección Mexicana. Foto: Especial

Es una realidad que Ochoa Magaña es un imán para las marcas, mismas que podrían presionar para que, al ser el portero su imagen, lo lleven a la máxima competencia de la FIFA para tener más impacto comercial.

Incluso el Perro Bermúdez recién habló sobre eso, señalando que no importa dónde juegue Guillermo Ochoa, los intereses económicos se interpondrán para que sea parte del Mundial 2026 con México.

Sin embargo, existe la posibilidad de que Ochoa únicamente sea imagen publicitaria y se quede fuera de la Copa del Mundo, como le pasó a Santiago Giménez en Qatar 2022, que había grabado varios comerciales y el Tata Martino lo dejó afuera.