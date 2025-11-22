Cuando México se coronó en la Copa Oro, daba la impresión de que Javier Aguirre tenía casi definida su lista de convocados para el Mundial 2026. No obstante, en los últimos partidos de preparación, donde los resultados no se les han dado, las dudas han comenzado a invadir al entrenador nacional.

Y parece que una de ellas está en la media cancha, donde desde hace varias semanas ha sonado mucho un nombre: Álvaro Fidalgo. El jugador del América se perfila para ser el nuevo naturalizado del Vasco en el equipo nacional.

¿Qué jugadores serían sacrificados por Fidalgo?

Mientras que para muchos la media cancha no es un problema para la Selección Mexicana debido a la calidad de futbolistas que hay actualmente, Javier Aguirre creería lo contrario y es por ese motivo que contempla a Álvaro Fidalgo.

En caso de el Maguito se ponga la verde serán malas noticias para varios jugadores, debido a que eso significará que perderán su lugar en el combinado nacional, que jugará el Mundial 2026 en casa.

La lista es larga, Erik Lira, Luis Romo, Charlie Rodríguez, Marcel Ruiz, Luis Chávez (quien empezó su rehabilitación) y Erick Sánchez pueden desempeñarse en la misma zona que el español naturalizado.

Además, en los últimos meses han hecho mucho ruido Elías Montiel, Obed Vargas y Gilberto Mora, juveniles que cuando les han dado la oportunidad con la Mayor no han desentonado para nada.

Marcel Ruiz podría perder su lugar en la Selección Mexicana por Ávaro Fidalgo. Foto: Imago7

Es ese el principal problema por el que un gran sector de la afición está en contra del llamado de Fidalgo con el Tricolor, debido a que hay materia prima de sobra para no convocar a un nacionalizado.

Principalmente en el caso de los juveniles, ya que Obed ha dejado gratas sensaciones con el cuadro verde y todo apunta a que migrará a Europa este invierno, lo que elevará más su nivel. En el caso de Mora todo indica que tiene su lugar seguro en la Copa del Mundo.

De esta manera, Álvaro Fidalgo, en caso de ser llamado a la Selección Nacional, podría regresar a la banca a incluso ganarle su lugar en el Mundial a alguien como Marcel Ruiz, que en los últimos partidos había recibido más oportunidades.