La amistad entre Luis García y Jorge Campos trasciende las canchas y los micrófonos.

Ambos exjugadores, hoy analistas estelares de TV Azteca junto a Christian Martinoli y Luis Roberto Alves “Zague”, han construido uno de los equipos de narración más queridos por la afición mexicana.

Sin embargo, detrás de las bromas y la química en pantalla existe una anécdota que el propio Luis García aceptó recientemente.

En entrevista con el Youtuber Roberto Martínez, el 'Doctor' García recordó sus primeros años en Pumas y reconoció que el talento del 'Brody', en algún momento de su carrera lo relegó a la banca dentro del equipo universitario.

¿Que fue lo que dijo Luis Garcia sobre El Inmortal?

"Con el negro Campos, somos amigos de toda la vida... (Jorge) llegó a la reserva central, yo estaba por encima en la reserva profesional, osea un equipo arriba. El es 66, yo soy 69, yo debutó primero que él, pero él acaba jugando de portero-delantero y me acaba mandando a la banca, siempre se mofa de eso: que él se tuvo que ir a la portería para que yo pudiera medianamente encontrar la titularidad", confesó con una sonrisa cargada de nostalgia.

No es la primera vez que sale el tema. El propio Jorge Campos ya lo había presumido años atrás con El Escorpión Dorado, pero incluso presumiendo que esa situacion también se dio en la Selección Mexicana.

"Lo tuve en la banca (a Luis García). Sí, en el 98 (Mundial) y lo tuve en la banca en la 89-90 en Pumas". El “Brody” añadió: "Yo entraba de delantero cuando íbamos perdiendo y yo era portero cuando íbamos ganando", dijo con su peculiar chispa.

Esa versatilidad del “Inmortal” no solo marcó época en el futbol mexicano, sino que, según las propias palabras de Luis García, le quitó minutos de juego en la escuadra auriazul.

Lejos de molestia, hoy ambos convierten esa rivalidad juvenil en material de oro para las transmisiones de TV Azteca, donde su cuarteto se ha vuelto imbatible frente a la competencia de Televisa.